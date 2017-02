Michelin : la manufacture clermontoise gonfle le prix de ses pneus !

L'augmentation des prix des pneumatiques pourra atteindre les 8% en fonction des gammes. Elle prendra effet d'ici la fin du mois d'avril. En cause, la hausse des coûts des matières premières.

Le groupe Michelin a décidé d'augmenter les tarifs de ses pneumatiques pour les gammes Tourisme et Camionnette, Poids Lourd, Génie Civil, Agricole et deux roues. Seule la gamme "avion" n'est pas concernée. Cette augmentation globale des prix pourra aller jusqu'à 8% en fonction de la gamme. Elle prendra effet d’ici fin avril. Principale explication : la hausse des coûts des matières premières, en particulier du caoutchouc naturel, du butadiène et du pétrole.

+3,5% en moyenne pour la gamme tourisme

Le manufacturier clermontois indique qu'un tel réajustement tarifaire ne s'était plus produit depuis fin 2011. Période durant laquelle, il avait déjà été confrontée à une flambée des coûts des matières premières. Entre janvier 2015 et janvier 2016, le prix de la gomme naturelle a grimpé de 90% passant de 1,10 dollar le kilo à 2,10 dollars le kilo. Même explosion pour le butadiène : +65% et le pétrole : 70%.

Réduire la consommation, améliorer l'usure et l'émission sonore - Marc Henry Directeur financier Michelin

Le groupe auvergnat précise qu'en fonction de l’évolution des cours, le Groupe pourra être amené à revoir le positionnement prix de ses produits. Le directeur financier du groupe Michelin, Marc Henry, justifie cette hausse globale des prix des pneumatiques sur l'antenne de France Bleu Pays d'Auvergne et insiste aussi sur l'investissement permanent effectué en matière d'innovation afin d'optimiser les performances des gommes Michelin.