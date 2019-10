Michelin : plus de 300 personnes manifestent à La Roche-sur-Yon

La Roche-sur-Yon, France

Plus de 300 personnes, près de 400 selon les organisateurs, ont manifesté jeudi à La Roche-sur-Yon pour protester contre la fermeture de l'usine Michelin annoncée le 10 octobre. Seule la CGT avait appelé à la grève et au rassemblement, les autres syndicats (Sud, CFDT, CFE-CGC et FO) préfèrent la voie de la négociation. Selon les informations rapportées par l'AFP, un représentant CGT est venu d'une autre usine du groupe pour soutenir ses collègues yonnais. Il a demandé que les salariés puissent bénéficier de "deux ans de maintien de salaire pour se former et retrouver un emploi".

L'usine Michelin de La Roche-sur-Yon emploie 619 salariés et doit fermer avant la fin 2020.