Michelin : une caméra cachée sur le site de la Combaude, la CGT crie au scandale, la direction s'excuse

La direction de Michelin présente ses excuses ce lundi soir à ses salariés du site clermontois de la Combaude. Ces derniers ont découvert une caméra cachée dans leur salle de pause, ce vendredi 7 juillet.

"Scandaleux" et "illégal"

La CGT Michelin crie au scandale. "On trouve ça scandaleux, de planquer une caméra dans une salle de pause, c'est tout à fait illégal" dénonce Romain Bassiac, secrétaire général de la CGT Michelin à Clermont-Ferrand. "On a mis le dossier dans les mains de notre avocat, pour voir les procédures que l'on peut engager et on invite tous les salariés qui le souhaitent à nous rejoindre. Car c'est leur intimité pendant leur pause qui en a pris un coup !"

Les syndicats assurent vouloir saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et l'Inspection du travail. Le sujet sera mis à l'ordre du jour du prochain CSE, le 20 juillet prochain à Clermont-Ferrand.

Michelin s'excuse auprès de ses salariés

Michelin a bien confirmé qu'une caméra avait été installée dans cette salle de pause du site de la Combaude, après "des actes de vandalisme, dégradations et vols répétés" notamment sur ces distributeurs, depuis plusieurs mois.

Une installation à titre préventif selon le groupe, car la caméra n'a jamais été branchée. "Il n'y a pas eu d'images enregistrées" assure le groupe clermontois. Michelin comprend que cette découverte a provoqué de l'émoi et présente ses excuses à l'ensemble de ses salariés. Le groupe tient aussi à préciser qu'il n'y a aucune autre caméra dans les autres sites du groupe, dont les salariés ignoreraient l'existence.

La direction du site de la Combaude précise qu'une enquête interne va être menée.