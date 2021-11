Michelin vise la production de pneus 100 % durable d'ici 2050

Depuis une quinzaine d'années, le fabricant de pneumatiques cherche des solutions pour réduire son empreinte environnementale. Dès 2030, il pourrait proposer des pneus composés à 40 % de matériaux durables, puis à 100 % en 2050.

Dans quelques années, on pourrait par exemple retrouver des pots de yaourts dans nos pneus, mais aussi "_des déchets agricoles ou forestiers, des pailles, des copeaux de bois, des bouteilles en plastique recyclées._.. tous ces éléments seront la base des pneumatiques de demain à la place du pétrole", affirme Eric Vinesse, responsable Recherche et développement chez Michelin.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux . Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.

Au-delà d'une composition durable, l'entreprise vise à réduire son impact environnementale sur tout le processus de vie des pneus. Depuis 2005, le groupe a déjà réduit son empreinte environnementale de 50 %. Il projette même l'impact zéro en CO2 et en ressource en eau d'ici 2050.

Autre point important pour Cyrille Roget, directeur de la communication scientifique et innovation chez Michelin, sensibiliser sur la durée de vie des pneus. Aujourd'hui, les utilisateurs changent trop fréquemment leurs pneumatiques selon lui, alors qu'ils sont encore utilisables.

On perd entre près de 30 % de la durée de vie du pneu. Si on les gardait jusqu'au témoin d'usure, _on pourrait économiser jusqu'à 128 millions de pneus par an_. - Cyrille Roget