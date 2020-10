Mickaël Morin, patron de Festi Concept : "il faut rester positif, on va s'en sortir"

Mickaël Morin est le patron fondateur de Festi Concept à Laval. Une entreprise créée il y a 23 ans et spécialisée dans la location de vaisselle, de chapiteaux et de matériel d'événementiel. Depuis le début de la crise, ce sont plus de 1000 dossiers de clients qui ont dû être annulés. La trésorerie a fondu, le dirigeant a été contraint de licencier quatre salariés et de se séparer de deux personnes en CDD.

A partir du mois de novembre, le patron de l'entreprise va solliciter le PGE, le prêt garanti par l'État. Mais Mickaël Morin ne baisse pas les bras : "il faut rester positif, c'est la seule façon de s'en sortir. Il faut impérativement sauver l'entreprise pour nos collaborateurs. C'était déjà un crève cœur de se séparer de plusieurs collaborateurs. Il ne s'agit pas d'une mauvaise gestion. L'entreprise ne peut pas s'arrêter, c'est pas possible. On va s'endetter mais c'est pas grave. La maison a déjà été hypothéquée deux ou trois fois en 23 ans d'activité. Je crois au lendemain. On va s'en sortir, il ne faut pas s'inquiéter. On va s'en sortir."

Ironie de l'histoire, le dernier événement pour lequel Festi Concept travaille, c'est la Semaine de l'emploi en ce moment à Laval. Et après, plus rien jusqu'à fin décembre, voire encore plus loin si les mesures sanitaires persistent.