Toujours plus de micro-brasseries en Sarthe

En Sarthe, les brasseries artisanales viennent d’accueillir une petite nouvelle, la brasserie Septante Deux, basée au Mans. Une de plus, alors que le secteur ne pèse que trois pour cent de l’économie de la bière.

« Si on arrive à produire 500 litres par semaine, et que l’on vend nos stocks, on sera rentables », assure Joffray Beuvier. Depuis début juin, avec son frère Maxime, le jeune homme brasse ses propres bières, dans le centre-ville du Mans. Au départ, Maxime, passé plusieurs années dans une brasserie en Belgique, s’occupe de la production. Joffray lui, est en charge de l’administratif. « Mais c’est en train de bouger, On fait les choses ensemble maintenant », expliquent les deux frères.

Ils n’ont pas eu peur de se lancer dans un département ou existent déjà plusieurs brasseries artisanales. « Plus le client a de choix, plus l’engouement sera grand, estime Joffray. Quand on sera peut-être 60 dans la région, on pourra se poser la question, mais pour l’instant c’est une concurrence très saine. »

Une concurrence encore saine

Un avis partagé par David Lux, de la brasserie Joli Cœur, installée à Laigné-en-Belin, et dont les bières ont été récompensées au dernier Salon de l’agriculture. Mais celui qui brasse depuis plus de 20 ans est plus sceptique pour la suite. « Quand j’ai commencé, il y avait en France moins d’une soixantaine de brasseries. Aujourd’hui, on est presque 1200, décrit-t-il. Ce n’est pas la même donne. Etant donné que le marché de la bière artisanale augmente, on espère que cette marge augmente pour accepter toutes les brasseries qui s’ouvrent. » Et de professer : « A terme, vu le sens du développement, le marché va se saturer. »

A terme le marché va se saturer

Pour la distribution, plusieurs choix s’ouvrent aux producteurs. Vente directe, épiceries fines, bars ou encore grande distribution. Les jeunes de Septante Deux ne veulent pas en entendre parler, question de principes. « Les grandes surfaces veulent des grosses quantités, et tirent les prix à la baisse. » Pourtant, pour le gérant de Joli Cœur, « ce sont des partenaires très actifs, ils nous mettent bien en avant, et sont à la recherche de produits locaux.»

Une demande forte des consommateurs

Autre possibilité, la vente chez des cavistes, comme BiBoViNo. Julien Michel, le patron, a remarqué l’augmentation de la demande. « Surtout le soir. L’autre jour, j’en ai vendu une bonne dizaine dans la soirée. » Pourtant, cela reste toujours difficile de lancer son entreprise. Bullazymut, brasserie-bar basée à Changé, a fermé définitivement en juin. Le gérant explique avoir vu grand trop vite, en auto-financement. Pour se lancer, il faut donc être sûr d’avoir les reins solides.