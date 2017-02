VIDÉO - Le microcrédit, comment ça marche ?

La semaine d'information sur le microcrédit se tient jusqu'au 3 février. Une responsable de l'Adie (Association pour le droit à l'initiative économique) nous explique comment fonctionne cette alternative de financement pour les entreprises qui n'ont pas accès aux crédits bancaires.

À l'occasion de la semaine d'information sur le microcrédit, l'Adie (Association pour le droit à l'initiative économique) a publié lundi 30 janvier son enquête auprès des entreprises qu'elle a soutenues, plus de 16.000 en 2016 dans toute la France. Depuis 1989, cette association finance et accompagne les entreprises qui n'ont pas accès aux crédits bancaires, en leur proposant des microcrédits. Fabienne Kerzhero, directrice régionale de l'Adie en Bretagne, nous explique comment fonctionne ce dispositif.

C'est quoi, un microcrédit ?

Fabienne Kerzhero : Il s'agit d'un financement et d'un accompagnement qu'on octroie à des personnes qui veulent développer une activité indépendante, mais qui ne peuvent pas avoir de soutien bancaire, de par leur précarité. Donc on les soutient financièrement et on les accompagne dans la réussite de leur projet. On est un maillon intermédiaire entre la non possibilité pour ces créateurs de démarrer, et puis la banque, qui, à un moment donné, trouve que ces projets sont trop risqués [...]. Pour autant, on est en partenariat avec les banques, puisque l'argent qu'on octroie aux créateurs provient des réseaux bancaires.

Qui sont les demandeurs de microcrédit ?

FK : On se lance dans la création à tout âge, on peut effectivement être jeune et ne pas avoir d'emploi salarié, et puis à l'autre extrémité du spectre de la vie active, on peut être senior, avoir eu des ruptures professionnelles ou personnelles qui font que le retour à l'emploi salarié est compliqué. Toute personne, quel que soit son âge, peut être soutenue par l'Adie.

Pour quel type de projet peut-on faire une demande ?

FK : Il y a une grande variété des projets, mais ce qui lie ces créateurs-là, c'est qu'ils veulent créer avant tout leur propre emploi. Ils n'ont pas d'ambition de développement d'entreprise particulier, si ce n'est de vivre décemment de leur activité. Ils peuvent créer cette activité dans le domaine du commerce, du service, de l'artisanat, tout est possible à partir du moment où le besoin de démarrage est limité au plafond, qui est de 10.000 euros. Mais la moyenne de financement est de 4.000 euros.

Sur quels critères l'Adie retient-elle les projets ?

FK : On s'engage uniquement si la personne a de fortes chances de réussir, on est très vigilant à l'endettement puisque le microcrédit c'est un crédit, qui se rembourse. On prête en moyenne à 5%. Donc il est nécessaire que la personne soit en capacité de réussir. Si on sent qu'il y a trop de fragilités, il y a peut-être un temps ou un parcours intermédiaire à lui proposer avant qu'elle n'arrive à la création.

Et après ? Les activités lancées grâce aux microcrédits sont-elles durables ?

FK : Il y a bien sûr plus de réussites, autrement les pouvoirs publics ne nous soutiendraient pas depuis plus de 25 ans [...]. On a un taux de pérennité des entreprises à 70% au bout de trois ans d'activité, et puis surtout, un taux d'insertion : quand bien même les gens auraient arrêté leur activité indépendante, une grande partie de ces anciens créateurs reviennent à l'emploi salarié, puisque la création a été pour eux un tremplin.