Microplan France une entreprise creusoise qui rivalise avec des fabricants japonais et américains

Microplan France, installée en pleine campagne, à La Forêt-du-Temple veut investir dans un nouveau four hyper performant afin d’accéder à un marché de niche sur lequel il n’y a que deux fabricants dans le monde.

Cette entreprise basée à la Forêt-du-Temple, petit hameau de 150 habitants, dans le Nord du département, fabrique des surfaces planes en céramique et granit qui servent à des sociétés d'électronique, mécanique, et d'optique dans le monde entier. Ces pièces sont notamment utilisées par Apple, Nikon, et Canon et même Boeing.

Un four hyper performant

Microplan France, créée en 1924 et emploie 46 salariés, veut investir dans un nouveau four hyper performant afin d’accéder à un marché de niche sur lequel il n’y a que deux fabricants (TOTO groupe japonais, et Coors Tek, localisé à Golden dans le Colorado). Microplan France souhaite se démarquer des ces deux entreprises en procédant à un coulage moule en plâtre, proche des fabrications anciennes de porcelaine.

La région devrait donner près de 70.000 euros pour ce four

Alain Rousset le Président de la région Nouvelle-Aquitaine est venu visiter Microplan France ce mercredi 22 mars, impressionné par la compétence de cette entreprise de pointe, il a rappelé que la région était la pour aider les entreprises à innover. Ce four qui permettrait à Microplan de se démarquer de ces deux autres grands concurrents, coûte plus de 400.000 euros. La région devrait participer à hauteur d’environ 70.000 euros et l’Union Européenne près de 105.000 euros.

L'entreprise recrute trois personnes

Grâce à ce nouveau four, l'entreprise prévoit le recrutement de trois techniciens d'usinage d'ici 2018. Mais pour l'instant, le directeur Philippe Dugenest, avoue avoir du mal à attirer du personnel dans son usine, en pleine campagne.