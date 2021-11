Midgard : De l’imagerie aérienne à l’analyse opérationnelle

La jeune startup ajaccienne « Midgard » développe et commercialise auprès des acteurs de la sécurité civile une solution destinée à optimiser l’utilisation des drones. Grâce au web et à des modules d’intelligence artificielle, les images captées sont récupérées et utilisées en phase opérationnelle.

Anne-Sophie Cadre, fondatrice de MIDGARD aux côtés de Laurent Terramorsi - Midgard

Grâce au web et à des modules d’intelligence artificielle, les images captées sont récupérées et utilisées en phase de prévention, de ressources ou de diagnostic.

Un gain de temps qui raccourcie le temps de prise de décision puis d'intervention

Incubée et hébergée par Inizià, Midgard emploie à ce jour 10 personnes à Ajaccio et a levé plus de 500.000 euros de fonds privés et publics.