Midgard, une startup corse qui aide les secours à se servir des données des drones

Nos secours en Corse seront peut-être bientôt à la pointe de la technologie, aidés d'un drone : cet appareil volant sans pilote qui permet de filmer depuis le ciel. La startup insulaire Midgard qui a conçu une application pour traiter et rendre claires les données des drones spécialement pour les pompiers, vient de signer un partenariat avec la société française Parrot Drone.

Le drone, un outil précieux pour les secours

Une démonstration avait lieu à côté d'Ajaccio, au col de San Bastiano devant des membres de la sécurité civile, des sapeurs-pompiers ou encore de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) ce mardi 18 août. Tous sont venus voir fonctionner cet outil de 480 grammes à peine ; il permet de filmer, de zoomer, d'enregistrer les images ainsi que des cartes.

La fonction qui intéresse le plus nos secours est l'option thermique, permettant de détecter les points chauds. Sylvaine Machecourt est secouriste en mer à la SNSM, ça lui permettrait de gagner de précieuses minutes : "pour trouver des personnes tombées à l'eau ou des naufragés qui remontent dans le maquis ça nous arrive de chercher en combinaison, ce n'est pas simple. Ce serait un bon outil pour nous."

Même chose du côté du SDIS (Service d'Incendie et de Secours) de la Corse du Sud, le Colonel Christophe Frerson : "il faut s'intéresser aux outils complémentaires qui peuvent améliorer notre anticipation, par exemple sur un feu de foret : on peut cartographier avant, après, regarder les lisières, voir où il reste des points chauds pour contenir le feu. Bref, les utilisations sont multiples."

Le modèle ANAFI USA © Radio France - Sophie Allemand

Midgard, une start-up corse prometteuse

Pour leur simplifier la tâche aux secours, Midgard leur a créé une application dédiée. Cette startup insulaire est située dans les locaux d'Iniozia, l'incubateur Corse qui les accompagne depuis un an pour les aider à s'implanter au niveau local et bientôt au niveau national. Ils sont trois, une femme et deux hommes. Leur idée : une plateforme rendant les datas recueillies par le drone immédiatement compréhensibles et utilisables sur le terrain en cas de recherche à la personne ou d'incendie.

"Nous sommes partis d'un constat, les données des drones n'étaient pas optimisées," explique Laurent Terramorsi le co-fondateur de Migard. Ecoutez le :

Laurent Terramorsi est le co-fondateur de Migard Copier

L'application corse Midgarde est en phase de test dans des centres de secours, comme le SDIS du Gard. Elle a servi chez nous lors du feu de Bavella cet hiver pour faire des relevés de points chauds et aiguiller les pompiers. Elle sera rendue disponible officiellement le 14 octobre, à l'occasion du congrèq national des sapeurs pompiers qui aura lieu à Marseille.