Mieux informer, mutualiser des moyens : 14 industriels de l'agglomération de Rouen créent une association

Quatorze industriels de l'agglomération de Rouen ont décidé de se fédérer et d'adhérer à une association, Upside. L'objectif est de mieux communiquer auprès des élus, de mieux informer les habitants, et de mettre en commun des moyens financiers pour acheter des systèmes anti-pollution.

Deux ans après l'incendie de Lubrizol à Rouen, le 26 septembre 2019, les industriels du bassin rouennais créent une association : "Upside", pour Union pour la synergie industrielle et le développement économique des boucles de Rouen, créée le 27 aout dernier. Cette union regroupe quatorze industriels d'une dizaine de communes des boucles de Rouen, dont Lubrizol, Multisol, Borealis, Rubis Terminal, Saipol, Total, ou encore Triadis, d'une dizaine de communes.

Des représentants de chaque entreprise, ainsi que France Chimie Normandie et Haropa Port de Rouen qui ont impulsé cette union, vont se réunir tous les mois, organiser des visites d'élus sur leurs sites, mais l'objectif est aussi mutualiser des moyens afin d'acheter à plusieurs des équipements anti-pollution oude lutte contre les incendies.

Six mois de porte à porte auprès des industriels

Des unions de ce genre existent déjà au Havre depuis cinq ans et à Port-Jérôme / Notre-Dame de Gravenchon depuis 50 ans, ce n'était pas le cas dans la métropole de Rouen. France Chimie a donc mandaté Elise Laperdrix, experte des questions d'hygiène, sécurité et environnement sur les sites industriels. Elle a fait du porte à porte pendant six mois auprès de 27 industriels de l'agglomération rouennaise, 14 ont accepté de rejoindre l'association.

L'objectif est de travailler de concert avec la métropole, les pouvoirs publics, pour améliorer la connaissance des habitants en termes de sécurité industrielle, de bons réflexes, d'information, d'alerte

Le dialogue avec les élus est une priorité, grâce à des visites de sites industrielles. Le maitre mot est de mieux communiquer de façon concertée

La Préfecture de la Seine Maritime demande par ailleurs à des industriels d'investir dans un système de pompage et un barrage flottant anti pollution sur la Seine. Cette association va permettre de mutualiser des moyens financiers pour ce genre d'investissements.

