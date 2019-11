Mieux que le planté de bâton : un normand invente un système pour avoir les mains libres dans le télésiège

Le film "Les Bronzés font du ski" fête ses 40 ans ce jeudi (et oui déjà !). L'occasion de vous présenter l'innovation d'un jeune calvadosien de 26 ans qui avec un copain ingénieur vient de créer Clipcann. Kezako ? Un système ingénieux pour ne plus avoir à tenir ses bâtons dans le télésiège.

Normandie, France

Savez-vous qu'on passe en moyenne douze heures dans les remontées mécaniques lors d'une semaine à la montagne ? Ca a donné des idées à Thomas Pottier, originaire de Firfol près de Lisieux, lors d'un séjour au ski avec Florian Riedinger, un collègue ingénieur : "on confiait nos bâtons pour prendre une photo, boire un peu d'eau ou manger une barre de céréales. A notre retour, on s'est dit pourquoi pas trouver une solution ? C'est comme ça qu'est né Clipcann.

Encore faut-il transformer l'idée. Les deux garçons, âgés de 24 et 26 ans, lancent différents essais avec une imprimante 3D. Ils décident ensuite d'en réaliser une centaine et de les tester grandeur nature en les confiant durant une journée à des skieurs. Les retours sont probants. Le principe est simple : le système permet de relier les deux bâtons par une sangle au-dessus de la barre du télésiège. Le brevet est déposé, il faut désormais le financer. Pour ce faire, les étudiants ont lancé un financement participatif sur kiss kiss bank bank avec la volonté de réunir 5000 euros. La somme est quasiment atteinte, il manque encore un petit coup de pouce pour relever le pari. La campagne se termine ce vendredi 22 novembre.

Clipcann devrait être vendu 14 euros 95 ou proposé à la location dans les stations de ski

Les deux amis d'école d'ingénieur ont prévu de lancer leur produit le mois prochain si tout va bien pour être en phase avec le début de la saison de ski. Clipcann sera vendu au prix de 14 euros 95 ou à la location à la semaine dans les stations de ski. En attendant, parce que le film culte "Les Bronzés font du ski", sorti le 21 novembre 1979, fête ce jeudi ses 40 ans, on ne résiste pas au plaisir de partager avec vous les répliques de ce long-métrage désormais culte !