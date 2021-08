Migennes inaugure son nouvel et unique hôtel

Enfin un hôtel à Migennes ! Le "Mitigana" (c'est son nom) doit être inauguré samedi matin par le maire de la commune, François Boucher, car c'est la ville qui a fait construire et qui a financé en grande partie ce projet. L'hôtel-restaurant sera géré par Nicolas Brelaud, un exploitant privé qui paiera un loyer à la ville.

Des retards chez les fournisseurs

A quelque jours de l'ouverture, il est en pleine préparation . Tous les travaux sont terminés, mais l'installation du mobilier est un peu freinée. "Il manque les tables qui ne sont pas arrivées, des fauteuils de restaurant, ou une partie de la cuisine," regrette le gérant, "ce sont des problèmes d'approvisionnement consécutifs à la crise sanitaire et ça nous met un peu la pression".

Le Mitigana se trouve à deux pas du canal de Bourgogne, de l'Escale de Migennes, de la gare et du cinéma. © Radio France - Thierry Boulant

Sans le mobilier, on peut tout de même travailler. Il faut par exemple configurer le logiciel de réservation et de gestion de l'hôtel. "C'est le cerveau de l'entreprise", explique Nicolas Brelaud, "les menus, les cartes, les prix des chambres, les détails, il faut tout rentrer individuellement. C'est colossal".

Une ouverture complète avant l'automne

Le restaurant ouvrira officiellement le 15 septembre. L'hôtel le 20 septembre et Nicolas Brelaud, qui est par ailleurs traiteur, a déjà quelques pistes de clients pour la partie hôtelière. "On a quelques touches" se félicite t-il, "les gens qui font un mariage souhaitent héberger les personnes qu'ils reçoivent. Donc on va créer de petits partenariats. On démarche aussi , évidemment, les entreprises et tous les acteurs locaux."

Le Mitigana, à Migennes (Yonne) compte 20 chambres. © Radio France - Thierry Boulant

Cet établissement a du potentiel. C'est pour cela que la commune a financé 70% des 2 millions 300 milles euros HT pour sa construction. L'état, le Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté et la Communauté de communes du Migennois ont mis le reste.

Un hôtel qui renforce l'attractivité de Migennes

Le maire de Migennes, François Boucher est fier de ce projet :"l'attractivité d'un territoire, c'est le tourisme" explique t-il, "nous sommes au pied du canal de Bourgogne, donc les touristes passeront à proximité de cet hôtel et pourront y faire étape . Les personnes qui arrivent de la gare pourront aussi séjourner dans cet établissement de standing, un hôtel trois étoiles de 20 chambres, avec tout le confort".

Dans un premier temps, l'hôtel-restaurant va créer six emplois. L'établissement cherche d'ailleurs toujours un cuisinier.