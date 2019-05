Migennes veut devenir plus accueillante pour les touristes

La quatrième ville du département n'avait plus d’hôtel depuis plus de 10 ans. En l'absence de candidats privés, la mairie lance son propre projet. Les travaux d'un nouvel hôtel-restaurant devraient débuter dans quelques mois.

Migennes, France

Migennes va bientôt avoir (à nouveau) un hôtel. Cela peut sembler étranger mais cette ville de 7 000 habitants, la quatrième du département, n’en avait plus depuis la fermeture en 2008 du Terminus, le dernier des deux hôtels de la ville.

Depuis plus de dix ans, les visiteurs de passage peuvent séjourner au camping municipal ou dans l’une des quatre chambres situées au-dessus de l’Escale et louées par l’office de tourisme : des chambres qui portent les noms des illustres convives du cabaret mythique, comme Juliette Greco ou Johnny Hallyday.

Mais en-dehors de ces deux solutions, il n’y avait plus de véritable hôtel à Migennes. Une lacune inacceptable selon la mairie qui a lancé un appel au secteur privé, mais en l'absence de candidats, le maire, François Boucher, a décidé de passer à l'action lui-même : "nous allons construire un hôtel-restaurant sur le terrain de l'ancienne brasserie de la gare, que nous avons acheté il y a déjà 2 ans. C'est en plein centre-ville, en face de la passerelle qui mène à la gare", explique l'élu.

Les travaux devraient débuter en septembre

Il s'agira donc de construire un bâtiment de 3 étages, qui comprendra un restaurant et un hôtel de 20 chambres avec deux appart-hôtels. Les travaux de construction devraient débuter en septembre, pour un coût estimé à 2,2 millions d'euros. 60% de cette somme sera subventionnée par l’Etat et la Région. Pour le reste, la ville a contracté un emprunt, "mais nous allons percevoir un loyer", précise le maire, François Boucher.

Car la mairie louera les murs à un professionnel qui sera chargé de faire tourner le commerce. Le candidat a déjà été choisi, mais la ville ne souhaite pas communiquer son nom avant la signature officielle du contrat, probablement lors du prochain conseil municipal, mi-juin. En tout cas il s'agit d'un restaurateur-traiteur du secteur, "qui est habitué à travailler des produits frais", ajoute le maire. "C'est lui qui va s'occuper de l'agencement des chambres et de la décoration", poursuit l'élu.

Du touriste au représentant de commerce

Ce commerçant et la mairie misent sur une clientèle variée pour faire tourner l'établissement. "Le preneur a réalisé une étude de marché en se basant sur un taux d'occupation de 50% afin de minimiser les risques", précise François Boucher. "C'est important d'avoir un hôtel pour que les touristes puissent s’arrêter. C'est aussi important, car on a une zone industrielle importante, pour que ceux qui viennent puissent s'arrêter, ainsi que les représentants de commerce et bien entendu les voyageurs qui attendent une correspondance. Pour nous, c'était stratégique et important d'avoir un hôtel", poursuit le maire de Migennes, qui mise sur une classification "trois étoiles".