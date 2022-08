Une cinquantaine de jeunes migrants dorment à la rue à Toulouse, après avoir été expulsés d'un bâtiment vendredi dernier. Alors qu'une réunion de crise se tient ce lundi matin à la préfecture de Haute-Garonne, le député NUPES François Piquemal dénonce l'inaction de l'État et de la municipalité.

Migrants à Toulouse : "L'État et la mairie sont complètement défaillants", estime le député François Piquemal

C'est l'image qui a marqué ce dernier week-end à Toulouse : des migrants dorment dans des tentes sur les allées Jules-Guesde depuis vendredi dernier. Suite à une décision de justice, ils ont été expulsés d'un bâtiment appartenant à la Ville qui veut transformer le site en lieu d'accueil pour les mères de famille en grande précarité. Des solutions d'hébergement ont été apportées par le Département à trois d'entre eux, considérés mineurs. Les autres se retrouvent à la rue.

François Piquemal, député NUPES de la 4e circonscription de Haute-Garonne, où l'expulsion a eu lieu, était l'invité de France Bleu Occitanie ce lundi alors qu'une réunion se tient ce lundi en préfecture de Haute-Garonne.

Qui est responsable de cette situation ?

L'État et la mairie sont complètement défaillants sur cette question, d'autant que les associations qui venaient en aide à ces jeunes ont alerté sur la situation depuis des mois. Je pense qu'il y a eu un manque d'anticipation total, on a préféré expulser et laisser à la rue cette centaine de jeunes Toulousains. Depuis la décision du tribunal administratif de Toulouse, il y a eu le temps pour trouver des solutions.

Le Département assure que seuls trois de ces migrants sont mineurs, donc ont droit à une solution d'hébergement. Vous le contestez ?

C'est le Département qui a reconnu ça, à l'époque. Depuis, selon les associations, entre 80 et 90% d'entre eux ont été reconnus par les tribunaux comme mineurs. Mas je vais vous dire quelque chose : que l'on soit mineur ou majeur, il n'y a aucune personne qui doit être à la rue dans notre pays, dans un pays qui compte autant de richesses, avec 3,1 millions de logements vacants. C'est au gouvernement et à l'État d'allouer des moyens pour que plus personne ne dorme à la rue.

Jean-Luc Moudenc, le maire LR de Toulouse, assure que ces jeunes migrants ont refusé de rencontrer les travailleurs sociaux, ont refusé de se soumettre aux formalités. C'est faux ?

Ce n'est pas ce que disent les associations, dont Médecin du monde qui est quand même une association sérieuse, dont personne ne va discréditer les actions. Vous savez, personne ne va camper de gaité de cœur au milieu de la ville. Je pense que l'évaluation et les solutions proposées n'ont pas été faites correctement. Il faut revoir la copie.