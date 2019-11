Migrants : "construire des ponts plutôt que des murs" pour le Secours Catholique dans la Loire

Saint-Étienne, France

Ce sont des parcours de vie parfois heureux, parfois dramatiques, toujours longs et hors du commun. Ceux qui mènent des familles à quitter leur pays pour trouver une vie meilleure, moins dangereuse en France

Dans le quotidien du Secours Catholique, ce profil migrants prend une place toujours plus grande. "Et ce n'est pas prêt de s'arrêter" affirme Christian You, vice-président de l'association dans la Loire, invité de France Bleu ce jeudi matin, à l'occasion de la publication du rapport annuel sur la pauvreté. "Plus de 40% des personnes que nous accueillons sont d'origine étrangère. On peut bien essayer de stigmatiser et de monter des murs mais c'est de ponts dont on a besoin. Ce dont celles et ceux qui viennent nous voir ont besoin c'est d'écoute. Ensuite le problème numéro 1 c'est l'hébergement. Sans une porte et une serrure, on ne peut rien faire. Tout est bien sûr en lien avec le travail. Avec un travail on a un hébergement. J'ai rencontré récemment un Congolais qui a fini par trouver du travail et maintenant il a un appartement."