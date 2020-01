Mille cinq cents manifestants à Avignon contre la réforme des retraites

Avignon, France

Alors que deux projets de loi portant réforme des retraites étaient présentés en Conseil des ministres, le front intersyndical organisait sa septième journée de mobilisation depuis le 5 décembre date du début de ce mouvement revendicatif.

Quelques gilets jaunes étaient aussi de la partie.

La manifestation avignonnaise est partie des allées de l'Oule à 10 h 30 et est arrivée devant la préfecture Chabran sous un ciel plus clément deux heures plus tard. Les banderoles de la CGT, de FO ou de la FSU flottaient au-dessus du cortège. La manifestation s'est dispersée dans le calme.

Echo de la manifestation :

