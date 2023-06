Milliardaires : à partir d'une certaine fortune, l'impôt diminue pour les plus riches, selon cette étude

Selon une étude inédite de l'Institut des politiques publiques dévoilée ce mardi, le niveau d'imposition en France diminue drastiquement à partir d'un certain niveau de richesse. Ainsi, pour les 0,1% des Français les plus fortunés, le taux d'imposition est de 46%. En revanche, ce taux s'effondre à 26% pour les milliardaires, qui représentent 37 familles au total, soit 0,0002% des foyers fiscaux.

Pour la première fois, les chercheurs ont eu accès à des données fiscales de 2016 qualifiées "d'exceptionnelles". Elles ont été obtenues grâce à un travail du fisc et de l'IPP.

Comment est-ce possible ?

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont par exemple inclus dans leurs calculs les investissements (notamment en actions) de ces plus riches, détenus via des holdings familiales soumises à l'impôt sur les sociétés et non à l'impôt sur le revenu. Or, le taux d'imposition sur les sociétés est passé de 33% en 2016, à 25% l'an dernier.

Cette imposition, légale, relève d'une optimisation fiscale permise par la loi française, que l'on retrouve également dans d'autres pays.

Toutefois, les chercheurs auteurs de l'étude posent donc la question d'une éventuelle taxation de ces holdings familiales. Elle devrait cependant prendre en compte ce qu'en dit le droit européen. Le Conseil constitutionnel français avait lui-même fermé la porte à un impôt à 75% pour les revenus supérieurs à un million d'euros en 2012.