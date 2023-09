Minelli placé en redressement judiciaire : les salariés clermontois inquiets

Encore un coup dur dans le secteur de l'habillement. Après Naf Naf, Kookaï, Pimkie et André, notamment, c'est au tour de l'enseigne de chaussure Minelli d'être placée en redressement judiciaire, par le tribunal de commerce de Marseille ce jeudi. Des discussions sont en cours avec des repreneurs éventuels pour trouver un nouvel actionnaire, indique la direction.

ⓘ Publicité

"Les salariés ne sont pas payés, là"

En Auvergne, une boutique Minelli est implantée à Aurillac (Cantal), deux autres à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Les salariés clermontois ne cachant pas leur inquiétude face à cette annonce. "Les salariés ne sont pas payés, là", raconte Vanessa, responsable des magasins à Clermont-Ferrand. "On doit venir travailler avec la motivation en plus, et on doit accueillir nos clients. J'ai des interrogations de mes collègues, qui se demandent comment ils vont remplir leur frigo ou payer leurs factures."

Un secteur en crise

Cette nouvelle n'est malheureusement pas une surprise pour ces salariés, comme en témoigne Vanessa. "Je regarde les chiffres chaque semaine, parfois on peut avoir 40% de fréquentation en moins, donc des samedis qui sont minables. On sentait qu'il y avait une atmosphère un peu anxiogène. J'ai l'impression que le commerce a pris un tournant et ça va mal. L'économie va mal."

À Clermont-Ferrand, Camaïeu et San Marina ont déjà fermé, place de Jaude. "Ça va faire ville morte", lâchent des passants. Inquiétude partagée par une étudiante : "On n'a pas non plus beaucoup de magasins, donc si ils commencent à fermer, finalement on ne sait plus où aller."

À l'heure actuelle, le salariés de Minelli n'en savent pas plus sur leur avenir dans l'entreprise. "J'attends des infos de ma direction pour savoir comment ça va se dérouler. C'est encore flou pour l'instant", ajoute Vanessa.