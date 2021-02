Mineurs ou anciens mineurs de Moselle : la Députée vous invite à livrer vos témoignages

Les mineurs et ou leurs ayants-droits ne sont plus qu’une centaine de milliers en France

La député de Moselle Hélène Zannier, co-rapporteur de la mission d’information portant sur le régime de sécurité sociale des mines, souhaite recueillir des témoignages des usagers de ce service.

De nombreuses modifications gouvernementales ont pu rendre ce système issu du régime minier illisible et complexe pour ses bénéficiaires, rendant ainsi plus difficile l'exercice de leurs droits et l'accès à de meilleures prestations.

La députée invite donc les usagers du régime social des mines à lui faire parvenir leurs témoignages concernant des potentiels dysfonctionnements (loyer, chauffage, prestations, accès aux soins, retraite).

Vous pouvez la contacter par mail : helene.zannier@assemblee-nationale.fr

Ceux-ci feront l’objet d’un rapport qui sera présenté aux députés d'ici avril.