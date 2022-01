Ministres européens à Brest : peu de retombées économiques directes

Entre les ministres et leurs équipes, les chauffeurs, les prestataires, les journalistes et les forces de l'ordre venues de tout le pays, ce sont pas loin de 2.000 personnes qui se sont déplacées à Brest cette semaine pour le premier temps fort de la présidence française de l'Union européenne. Un événement sans réel impact sur l'économie locale, ou alors à la marge. Hormis pour la partie hébergement, puisqu'une dizaine d'hôtels du pays de Brest ont mis leurs chambres à disposition.

A Plougonvelin, une "activité normale"

C'est le cas de l'Hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu, à 25 kilomètres à l'ouest des Capucins. Depuis plusieurs jours, on parle grec et estonien dans le salon du rez-de-chaussée. "Les personnes sont là pour travailler, elles arrivent tard et partent tôt, explique Tanguy Corre, le patron. On n'a qu'une fonction d'hôtellerie pure. Ils travaillent, ils dorment, on voit qu'il sont très occupés".

Cet hôtel 4 étoiles est privatisé pour l'événement et ses restaurants sont fermés, ce qui a permis de mettre une partie de l'équipe au repos. Pour le gérant, le bilan de la semaine est finalement assez mitigé. "Tout est un peu bloqué, vous avez vu les forces de sécurité sur le parking, impossible d'avoir une clientèle extérieure donc l'un dans l'autre, ce sera une activité normale".

Au Conquet, un remplissage bienvenu

A quatre kilomètres au nord, l'Hôtel Sainte-Barbe a lui aussi hébergé des officiels, venus notamment de Croatie. Habituellement désert en semaine à cette période, l'établissement affiche presque complet. "90% des chambres sont occupées par les délégations donc forcément l'événement nous assure quasiment un remplissage total, ça redynamise un peu notre territoire", estime Mathilde Appriou, la responsable.

Ils nous disent 'Wow, it's great, it's amazing' !

ECOUTEZ Mathilde Appriou, responsable de l'Hôtel Sainte-Barbe Copier

Si les retombées économiques directes ne sont pas colossales, ces professionnels du tourisme s'accordent sur le bénéfice de cet événement européen à Brest pour l'image du territoire. Mathilde Appriou estime que les retombées "seront forcément indirectes parce que c'est un rayonnement incroyable pour nous, on est ravis. On a des gens qui découvrent nos territoires et qui sont susceptibles de revenir et ça pour nous c'est très important".