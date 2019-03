Mirabel-aux-Baronnies : les habitants se battent pour leur distributeur de billets

Ça fait presque un an que l'unique distributeur de billets de Mirabel-aux-Baronnies (Drôme) a été détruit. Il n'a toujours pas été remplacé depuis, ce qui oblige les habitants à aller faire leurs retraits dans les communes voisines. Une pétition a été lancée pour en obtenir un nouveau.

Mirabel-aux-Baronnies, France

"C'était là où il y a la dalle de béton. Sous la voiture. Il n'y a plus rien, _ils ont tout embarqué_", constate Laurent Donzet, premier adjoint de Mirabel-aux-Baronnies (Drôme). Dépité, il montre du doigt l'endroit où trônait le regretté distributeur de billets il y a un an, devant la mairie. Le 19 avril 2018, une camionnette arrachait l'appareil du mur. Les malfaiteurs, n'ayant pas réussi à accéder au coffre, ont brûlé la machine et leur véhicule avant de prendre la fuite. Depuis, impossible de retirer le moindre argent à Mirabel.

Une pétition pour faire bouger les choses

Ça fait presque un an, et Mirabel-aux-Baronnies n'a toujours pas récupéré de distributeur. "Notre seul contact c'est le bureau de la Banque postale de Nyons", explique Laurent Donzet, "pour le moment ils ne nous disent en aucun cas comment ça va se passer pour la suite, nous n'avons aucune information." C'est pour exiger des réponses que le maire, à la demande des habitants et des commerçants, fait circuler une pétition.

Sur la mairie de Mirabel-aux-Baronnies (Drôme) pend une banderole appelant à signer la pétition © Radio France - Nicolas Joly

En un mois, elle s'est invitée partout dans le village. Une banderole sur la mairie en fait la promotion, pareil pour les affichettes que l'on découvre au détour des murs. Presque tous les commerçants proposent à leurs clients de la signer. "J'ai fait le compte ce matin et j'en suis à _240 signatures_", constate Bruno, le patron du tabac.

Pas de réponse de la Banque postale ?

L'équipe municipale affirme donc ne pas avoir de contact avec la Banque postale. De son côté la direction régionale de La Poste nous indique qu'il condamne la dégradation du distributeur. Il affirme également être _"_en discussion avec la municipalité pour établir la fiabilité du projet".