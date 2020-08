Mirebeau-sur-Bèze : à l'arrêt pendant des semaines le chantier du contournement routier a repris

Ces quelques kilomètres de bitume sont attendus depuis des décennies ! A Mirebeau-sur-Bèze, le maire de cette commune de Côte-d'Or et ses habitants se réjouissent de la reprise des travaux du contournement routier. Une première portion a été inaugurée en 2019, l'autre le sera en 2021.

C'est l'un des plus importants chantier sur les routes de Côte-d'Or. Un enjeu parfois qualifié de "stratégique" pour la commune de Mirebeau-sur-Bèze et ses habitants. C'est en 2013 que le conseil départemental avait lancé ce projet de contournement routier de la petite ville de 2 400 âmes dont les rues sont depuis des décennies encombrées de camions.

Après l'Ouest, cap sur le tronçon Sud-Est

Le département, qui finance à 100% ces gros travaux, a mis près de 25 millions d'euros sur la table. Une première partie de cette "rocade" a ouvert à la circulation le 5 juin 2019, il s'agit de la section Ouest comprise entre la RD 959 et la RD 70. Reste l'autre tronçon, "le barreau Sud-Est", dont les travaux ont été interrompus ces derniers mois avec le covid et qui viennent de reprendre cette semaine.

A l'image de ces trois amis, les habitants se félicitent de la reprise des travaux © Radio France - Thomas Nougaillon

Avec 900 camions et 4 000 voitures par jour Mirebeau étouffe

Laurent Thomas, conseiller départemental et maire réélu de Mirebeau en mars dernier, attend beaucoup de ce contournement routier. "Il faut savoir qu'il y a à peu près 900 camions et 4 000 véhicules qui passent chaque jour sur la commune de Mirebeau. Nous avons régulièrement des embouteillages à cause de certains poids-lourds à moitié coincés dans certaines rues très étroites".

Laurent Thomas explique que le projet remonte à la seconde guerre mondiale Copier

"Cela fait 30 ans qu'on en parle" explique un habitant

Les habitants de la commune sont unanimes par rapport à ces travaux. "Cela va un peu dégager Mirebeau, cette déviation était prévue depuis des années" se réjouit un habitant. René, qui vit dans une commune limitrophe, ajoute "cela fait 30 ans que j'en entends parler, il n'y a plus à attendre que le dernier morceau soit fait maintenant".

"Vivement qu'elle soit terminée cette déviation, il y a trop de camions en ville" commentent tout de go Stéphanie et Olivier ! © Radio France - Thomas Nougaillon

Les habitants, plutôt heureux que le projet se poursuive Copier

"Les Allemands avaient déjà ce projet durant la guerre"

Laurent Thomas va même plus loin : "ce projet est un vieux projet, les anciens de la commune nous expliquent que les Allemands pendant la guerre évoquaient déjà cette déviation pour faire passer les tanks qui ne parvenaient pas à franchir le pont de la Bèze."

Livraison prévue : deuxième semestre 2021

Selon le maire de la commune cette rocade sera bientôt terminée. "Les travaux viennent d'être relancés. Ils vont durer six mois. Ensuite en 2021 la signalisation sera mise en place. On peut espère que tout sera fini au deuxième semestre 2021."

Les engins sont de retour, les travaux ont repris sur le contournement routier de Mirebeau-sur-Bèze © Radio France - Thomas Nougaillon

Les engins sont de retour, les travaux ont repris sur le contournement routier de Mirebeau-sur-Bèze © Radio France - Thomas Nougaillon

Faciliter la circulation entre Dijon et Gray

A terme, explique le Conseil départemental sur son site internet, "la rocade permettra de désengorger la commune de la circulation des poids-lourds mais aussi de proposer un nouvel itinéraire plus court pour les convois exceptionnels traversant l’axe Dijon-Gray".

Les engins sont de retour, les travaux ont repris sur le contournement routier de Mirebeau-sur-Bèze © Radio France - Thomas Nougaillon