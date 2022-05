Mirmande : petit village parmi "les plus beaux de France" recherche saisonniers désespérément

Les représentantes des établissements qui recrutent et les agents de Pôle Emploi se sont installés sur la terrasse du restaurant Margot. Elles attendent les candidats sous les parasols en cette très chaude journée de printemps. De 15h à 17h30, seuls quatre candidats se sont présentés : "c'est décevant. C'est un manque de motivation" regrette Guilaine, manager du restaurant Margot et du Café Bert à Mirmande. Le premier a dû fermer cet hiver faute de personnel, le second n'avait pas pu assurer la saison l'été dernier pour la même raison : "ça fragilise les établissements. On est obligé de revoir à la baisse la jauge des clients, de proposer moins de plats au menu."

Des salaires bruts de 2.000 euros et plus

Guilaine recherche deux plongeurs, un second de cuisine confirmé, trois personnes en salle, un barman : "on l'a senti venir, d'année en année, on avait plus de mal à recruter. Mais depuis la crise du Covid-19, c'est inquiétant. Ces métiers ont été dévalorisés. Pourtant, des efforts sont faits sur les horaires et le salaire". Commis de cuisine et plongeurs sont payés 1.984 euros brut par mois ; les serveurs 2.232 euros bruts. Sans compter les pourboires, une centaine d'euros par semaine chacun en moyenne en saison. Elle propose même le gîte et le couvert : les saisonniers sont logés dans les chambres d'hôtes de chez Margot, réquisitionnées pour la saison.

L'Hôtel de Mirmande recherche lui une femme de chambre ou valet de chambre. Un CDD de 3 mois pour l'instant, mais potentiellement transformable en CDI, payé au SMIC. Des horaires en journée, pas de travail le soir, et possibilité d'avoir un ou deux week-end par mois. "J'ai posté une annonce il y a un mois pour ce poste, j'ai eu deux CV" explique Sophie, la responsable. "La distance peut être un frein, les kilomètres à faire pour venir dans notre petit village avec le prix des carburants" poursuit-elle. L'équipe en place assurera la saison coûte que coûte : "il faudra bien, l'hôtel est plein pour l'été. On fera des heures supplémentaires si besoin."

Une offre d'emploi plus forte que la demande

Pourquoi les professionnels du tourisme peinent ainsi à recruter ? "Aujourd'hui, il y a une reprise d'activité qui est extrêmement forte" souligne Céline Matley, chargée de relations entreprises au Pôle Emploi de Crest, "les personnes qui sont expérimentées et qualifiées aujourd'hui sont en poste. Il y a une réelle baisse du nombre de demandeurs d'emploi. C'est une des explications."

La crise du covid-19, la fermeture imposée des cafés-restaurant, ont aussi éloigné des jeunes de ces métiers là. Ils n'ont pas pu s'y former. Et la pénurie de main d'œuvre peut aussi toucher des villes plus importantes. A Montélimar, le restaurant le Carré Papillon recherche des serveurs, des plongeurs, des cuisiniers, des seconds de cuisine etc.