Mise en place du pass sanitaire : les non-vaccinés profitent d'une dernière virée à Pokeyland

A la veille de l'entrée en vigueur du pass sanitaire ce mercredi dans les lieux de loisirs et de culture, dont les parcs d'attractions, de nombreux visiteurs non-vaccinés en ont profité pour passer une dernière journée au parc d'activités Pokeyland, au sud de Metz.

Sabrina et Manuela, non-vaccinées, ont profité d'une dernière journée sans pass sanitaire à Pokeyland

"C'était aujourd'hui dernier carat!", souffle derrière son masque Eric, un père de famille niçois venu rendre visite à de la famille en Lorraine. Non-vacciné, il n'aurait pas pu accéder au parc Pokeyland ce mercredi, puisque le pass sanitaire devient obligatoire dans les lieux de loisirs et de culture.

"Une longue période où on ne pourra pas y aller"

Le parc mosellan, qui s'étend sur 60 hectares de forêt au sud de Metz, accueille beaucoup de non-vaccinés à la veille de cette entrée en vigueur.

Audric, jeune messin de 13 ans, a déjà attrapé le Covid-19. Il est venu avec son père, son frère aîné et sa mère, la seule à ne pas être immunisée ou vaccinée. Il est bien conscient que c'est la dernière sortie de ce type avant un moment : "Justement je vais en profiter, promet-il, parce que ce sera le seul moment pendant une longue période où on pourra y aller". Son aîné et lui ne comptent pas convaincre leur mère de se faire vacciner.

"Il y a d'autres choses à faire"

Sabrina, venue de Pont-à-Mousson avec ses jeunes fils, profite elle aussi de la dernière journée sans contrainte de pass. "Le grand de 7 ans est en âge de comprendre qu'après il ne fera plus grand chose, donc ça l'embête un peu, mais après il y a d'autres choses à faire", veut croire la mosellane, qui réaffirme son opposition au pass sanitaire. Sa cousine, Manuela, est sur la même longueur d'ondes concernant cette obligation, mais se montre légèrement nuancée :

Forcément, même si on est contre, on pense à faire le pass sanitaire, pour les enfants, pour notre vie quotidienne, parce qu'elle va être bloquée sur pas mal de choses

Le parc fermé en août? Le patron se laisse 15 jours pour voir la fréquentation

Les pass sanitaires seront contrôlés à l'entrée du parc. Le patron de Pokeyland, Nicolas Poquet, ne s'inquiète pas pour le temps d'attente : montre en main, la vérification du QR code sur le téléphone portable dure à peine 20 secondes. En revanche, il craint une forte baisse de fréquentation :

Le mois d'août est censé être notre meilleur mois de l'année, sachant qu'on était fermé jusqu'à juin, on n'arrivera jamais à faire les fréquentations de l'année dernière ou d'il y a 2 ans avec ce qui vient d'être mis en place.

La vérification du pass sanitaire via le QR code dure une vingtaine de secondes © Radio France - Antoine Jeuffin

Le directeur du parc attend de voir et dit "se laisser 15 jours, jusqu'à la fin juillet, pour voir ce que ça va donner" et n'exclut pas de "fermer carrément le parc pour le mois d'août".

Pour éviter cela, une équipe de pharmaciens viendra tous les matins à l'entrée du parc pour proposer des tests antigéniques aux visiteurs, avec résultats en une quinzaine de minutes.