Pass sanitaire : Mayenne Communauté baisse la jauge maximale de certains lieux accueillant du public

Le pass sanitaire est obligatoire dans les lieux culturels qui accueillent plus de 50 personnes à partir de ce mercredi 21 juillet. Mayenne Communauté a donc réorganisé ses services pour les visiteurs, qui ne sont pas vaccinés ou qui n'ont pas de test PCR : la jauge maximale a été revue à la baisse.

Mayenne Communauté a décidé de prendre de nouvelles mesures après l'entrée en vigueur ce mercredi 21 juillet du pass sanitaire. Tous les lieux qui accueillent plus de 50 personnes sont concernés. Afin de pouvoir accueillir des visiteurs qui ne sont pas vaccinés ou qui n'ont pas de tests PCR, les jauges des établissements accueillant du public ont donc été réduites à 49 personnes.

Une jauge limitée à 49 visiteurs

Les petites bibliothèques de Mayenne Communauté ne sont pas concernées par le pass sanitaire car leur capacité d'accueil est inférieure à 50 personnes. Par contre, les médiathèques de Lassay-les-Châteaux et de Mayenne ont mis en place une jauge de 49 personnes, le personnel n'étant pas inclus dans la jauge.

Une jauge de 49 visiteurs a également été mise en place au musée du Château de Mayenne. Pour les ateliers famille et l'escape game, aucun pass sanitaire ne sera demandé pour le moment comme il s'agit principalement d'enfants et de familles. Enfin, Mayenne Communauté n'a pas encore résolu la question du marché nocturne et reste dans l'attente de précisions réglementaires.

Le stade de Mayenne va rester ouvert au public en accès libre mais un panneau indiquera la jauge limitée à 50 personnes, tout comme dans les gymnases de la ville. Concernant le centre aquatique La Vague, une jauge maximale va être appliquée pour les cours individuels des enfants le matin, mais l'après-midi les utilisateurs devront se munir d'un pass sanitaire.

La Cale de Mayenne est concernée par le pass sanitaire pour les concerts uniquement et donc dès ce vendredi 23 juillet. À partir de début août, il faudra se munir du pass sanitaire pour se rendre à la guinguette de la Cale.

Enfin, le Marché des curiosités de Jublains est un événement commercial et est donc exclu de ces nouvelles règles sanitaires.