Le nouveau Peugeot 5008 fabriqué à Rennes, en vente dans les concessions

Le nouveau Peugeot 5008, fabriqué à l'usine PSA de Rennes La Janais, est commercialisé officiellement à partir de ce samedi 17 juin. Les concessionnaires s'attendent à de bonnes ventes, au vu des pré-commandes déjà réalisées.

C'est le jour J pour le Peugeot 5008, le nouveau SUV fabriqué depuis fin 2016 sur le site PSA de Rennes La Janais. Elle est commercialisée officiellement, à partir de ce 17 juin. Mais la voiture est déjà exposée depuis plusieurs mois, dans des concessions bretonnes.

Le made in Bretagne, un argument vendeur

C'est le cas de cette concession Peugeot à Cesson-Sévigné, dirigée par Cédric Fournier. Il se montre plutôt optimiste sur les ventes du Peugeot 5008. "On l'a mis en pré-commande depuis deux mois et on a déjà obtenu 15 commandes, c'est pas mal du tout pour un modèle que les clients n'ont pas pu encore testé, ni voir en vrai", explique-t-il. Ce sera chose faite, dès ce week-end. La plupart des garages organisent des journées portes ouvertes pour faire découvrir ce nouveau modèle, fabriqué à Rennes. Un argument qui compte pour Claude, 71 ans, qui est en train de tester la voiture. "J'ai trois critères : le confort, l'espace et si c'est français. Et là, c'est français ET breton, quand même ! Oui, ça fait partie des arguments qui font qu'on a bonne conscience quand on achète", avoue le client. Reste le prix : comptez entre 32.000 euros pour le modèle basique et 44.000 euros pour le haut de gamme.

14.000 voitures déjà commandées

Ce nouveau modèle, c'est également une aubaine pour les salariés de l'usine PSA de Rennes La Janais. Plus de 14.000 pré-commandes du SUV 5008, ont déjà été passées au total, de quoi assurer du travail pour les ouvriers. "On est monté en pleine cadence avec des samedis travaillés, on a aussi travaillé des jours fériés... On a une bonne visibilité sur le travail pour au moins deux, voire trois ans", affirme Nadine Cormier, secrétaire du syndicat Force Ouvrière. Une bouffée d'oxygène pour tous les salariés qui, il y a quelques mois encore, devaient passer par des jours de chômage partiel faute de commandes. La demande est telle, que la direction du site a dû embaucher une équipe de nuit en avril dernier sur la ligne de production du 5008 et s'apprête à en embaucher une autre, dès juillet. Soit au total, 700 salariés supplémentaires, essentiellement employés en intérim.