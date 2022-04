Miser sur l'industrie, développer la formation: la région Centre-Val de Loire prépare son économie future

Les Etats généraux de l'économie et de l'emploi sont en cours dans la région Centre-Val de Loire. Des ateliers, dans tous les bassins d'emploi, pour établir la stratégie économique des 5 prochaines années. A Issoudun, le passage de ces ateliers a été l'occasion de parler relocalisation et formation.

Quel visage pour l'économie de demain dans le Centre-Val de Loire ? Comment attirer des entreprises, dynamiser les bassins d'emploi, notamment dans le Berry ? Ces questions, les Etats généraux de l'économie et de l'emploi dans notre région tentent d'y répondre, en questionnant les acteurs de l'économie locale lors d'ateliers qui se poursuivront jusqu'au 6 avril. Objectif : élaborer la stratégie économique pour les cinq ans à venir, autour de différentes thématiques. Passés à Issoudun ce mois de mars, les ateliers se sont penchés sur la relocalisation et la formation, deux enjeux majeurs.

Ça suppose des investissements - François Bonneau, président de région

"On a une région industrielle, bien plus que d'autres" remarque François Bonneau, président de la région, qui défend la relocalisation, c'est-à-dire le rapatriement d'activités de production actuellement à l'étranger. Objectif : les convaincre de s'installer dans les bassins d'emploi du Centre-Val de Loire, tout en travaillant à la conservation des activités déjà présentes. "A Châteauroux par exemple, poursuit François Bonneau, il y a un engagement fort de l'Etat et de la Région pour maintenir une entreprise qui produit des jantes alu, c'est un principe fort de localisation de nos productions. Oui, ça suppose des investissements, des compétences, de l'innovation." Budget économique de la région: 60 millions d'euros et 200 millions également consacrés "à la montée en compétence" précise François Bonneau.

Comment renforcer l'attractivité des territoires comme le Berry ?

Relocaliser les entreprises, c'est un retour au "Made in France" pas forcément évident pour les entreprises. Elles ne trouvent pas toujours les partenaires adaptés à leur activité sur notre territoire. "C'est l'un de nos problèmes principaux" explique Olivier Gaillaud, président d'une société qui est en train de quitter l'Asie pour installer une partie de sa production en Loir-et-Cher. "Nous, on a besoin d'injecter des pièces en plastique. On le trouve où, cet injecteur? C'est un sujet central, identifier les partenaires."

Autre sujet : la formation. De l'avis de tous les acteurs rencontrés à Issoudun lors de ces ateliers, il faut renforcer les formations sur le territoire, particulièrement les formations sur des compétences dont manquent les entreprises. En interrogeant les acteurs de l'économie locale, la région identifie les besoins. Parmi les métiers en tension, et en souffrance actuellement, on trouve ceux de la culture. Le milieu manque notamment d'agents administratifs.

Davantage mettre en réseau entreprises et partenaires, proposer plus de formations, territorialiser les compétences : les pistes de travail sont nombreuses et doivent encore être affinées. Le schéma économique régional 2022-2027, inspiré de cet état des lieux de l'économie locale, sera dévoilé en octobre prochain.