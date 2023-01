"Miss Cookies" : les bars à gâteaux conçus à Dijon séduisent toute la France

Une nouvelle fabrique en Côte d'Or et des magasins dans toute la France ! C'est sûr, 2023 sera une très belle année pour "Miss Cookies". Cette entreprise née il y a 8 ans à Dijon n'arrête pas de grandir. Au départ, c'est une aventure qui réunit 4 membres de la famille Grandgérard, aujourd'hui c'est une franchise avec 18 points de vente en France et 7 autres a venir.

La famille investit cette année 1,6 millions d'euros dans la construction d'une nouvelle fabrique et de bureaux à Arceau, au nord de Dijon.

France Bleu Bourgogne : votre entreprise familiale ne cesse de grandir . Il faut donc pousser les murs ?

Pierre Grandgérard, chargé de developpement chez "Miss Cookies" :Tout à fait. Il y a trois raisons. L'aspect laboratoire de production :aujourd'hui, on est un peu à l'étroit. Il fallait effectivement pousser les murs. Donc, il y a cette partie production de pâtisserie pour diffuser dans l'ensemble du réseau toutes nos pâtisseries qui sont faites sur Dijon. Et cette partie là, la partie logistique aussi, puisqu'on envoie aussi tous les emballages. Et enfin, la troisième raison, c'est la partie bureau pour nos collaborateurs qui sont au sein de l'enseigne.

Le projet de nouveau bâtiment à Arceau - DR

Miss Cookie a démarré en 2016 à Dijon sur une idée d'Hélène, votre sœur. Aujourd'hui, on compte 18 magasins en France. Pourquoi ça marche aussi bien ?

On n'a pas forcément défini totalement les secrets de la réussite. Je crois qu'il y a de la bonne humeur, des produits de qualité et puis une envie de développer un réseau de franchise puisqu'en fait ça a bien fonctionné sur Dijon, sur un premier établissement, puis un deuxième, un troisième. Et aujourd'hui, on a à cœur d'accompagner des entrepreneurs qui souhaitent ouvrir leurs coffee shop.

Vous trouvez facilement des candidats ?

On a beaucoup de porteurs de projets qui viennent à nous. On enregistre environ deux demandes par jour. C'est assez incroyable pour un jeune réseau comme le nôtre, surtout dans le contexte actuel. Mais après, il faut trouver le bon franchisé. Effectivement, il y a l'aspect financier qui rentre en ligne de compte. Mais aussi il y a un côté feeling puisque quand on est lié chez nous, on est lié par un contrat de franchise sur une durée de sept ans. Donc, il faut pouvoir aussi s'entendre avec le franchisé, mais globalement, on n'a pas trop de problème sur ce point.

Cette année , Miss Cookies va ouvrir 7 nouvelles franchises, notamment à Antibes, Annecy et plus près de chez nous à Chalon-sur-Saône.

Compte-tenu de votre développement, pouvez-vous rester aux commandes , ou bien il y a le risque de se faire racheter par un grand groupe ?

Alors on est sollicité effectivement par des grands groupes qui montrent un intérêt grandissant pour notre enseigne. Je crois que tous les investissements qui auraient pu nécessiter effectivement une levée de fonds ont été faits en restant indépendants. Il y a ce côté familial qui va pouvoir, je pense, perdurer encore un certain nombre d'années. Et puis nous sommes ncarnés par nos collaborateurs. Donc aujourd'hui, on parle plus de la famille Grandgérard qui est mon nom mais de la famille Cookies.