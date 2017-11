Miss France 2018 : ouverture de la billetterie ce vendredi à 10h

La billetterie pour la soirée Miss France au MACH 36 de Déols ouvre ce vendredi matin à partir de 10h. L'Office de Tourisme de Châteauroux met en vente 742 places.

En combien de temps seront vendues les 2.000 places pour la soirée Miss France ? C'est toute la question. Pour rappel : c'est l'agglomération de Châteauroux, plus précisément le MACH 36 de Déols qui accueille cette année le concours de beauté. La capacité de la salle est de 3.000 places, mais seulement 2.000 tickets sont mis en vente dans toute la France (dont 742 à l'Office de tourisme de Châteauroux), le reste étant réservé aux invités. La billetterie ouvre ce vendredi matin à partir de 10h.

Aucune place mise en vente sur internet

L'Office de tourisme de @Chateauroux36 se prépare à l'ouverture de la billetterie #MissFrance2018, à partir de 10h ce vendredi pic.twitter.com/y0xlKRCW6D — France Bleu Berry (@FB_Berry) November 16, 2017

L'Office de tourisme de Châteauroux se prépare à des files d'attente avant 10h. "On a installé des tivolis à l'extérieur, on servira du café chaud et des biscuits pour les premiers venus", explique Alexis Rousseau-Jouhennet, directeur de l'Office de tourisme. "On a limité le nombre de places à 4 par personnes, donc si on fait un petit calcul on peut s'attendre à ce qu'en début d'après-midi toutes les places de l'Office soient vendues". Le tarif du billet est de 70 euros par personne.

On ne pourra pas satisfaire tout le monde"

"On a eu beaucoup de demandes par téléphone la veille de la mise en vente"

Au moins deux personnes, un couple de lyonnais, avaient prévu de passer la nuit de jeudi à vendredi dans leur camping-car sur le parking de la place Voltaire, à deux pas de l'Office de tourisme. Rien que sur la journée de jeudi, l'Office a reçu près de 80 appels téléphoniques sur le sujet."On essaye aussi de vendre au maximum les répétitions de la veille, après on ne pourra pas satisfaire tout le monde", confie derrière le guichet Alison l'une des chargées d'accueil.

Où acheter vos places ?

Pour la soirée télévisée du samedi 16 décembre sur TF1 (70 euros par personne) : à partir de 10h ce vendredi 17 novembre à l'Office de tourisme de Châteauroux ou dans l'un des points de ventes habituels (Auchan, Carrefour, Cultura, Fnac, Leclerc...).

(70 euros par personne) : à partir de 10h ce vendredi 17 novembre à l'Office de tourisme de Châteauroux ou dans l'un des points de ventes habituels (Auchan, Carrefour, Cultura, Fnac, Leclerc...). Pour la répétition générale du vendredi 15 décembre (15 euros par personne) : à partir de 10h ce samedi 18 novembre à l'Office de tourisme de Châteauroux (821 places disponibles) ou dans l'un des points de ventes habituels.