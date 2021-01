Mission Stéphane Bern : 100 000 euros pour le château de Nontron

Les travaux de rénovation ont pour but de refaire les toitures et toutes les façades

Les travaux pour la rénovation du château de Nontron vont connaître un sacré coup de pouce. Le chantier va bénéficier d'une aide de 100 000 euros dans le cadre de la Mission Stéphane Bern en lien avec la Fondation du Patrimoine. Le montant a été dévoilé ce mercredi 6 janvier.

Un chantier d'un million d'euros

Le site avait été retenu avec 100 autres partout en France pour participer à cette édition 2020. Au total, 15,2 millions d'euros ont pu être récoltés et partagés grâce notamment au Loto du Patrimoine et à différents mécénats. Cette somme vient s'ajouter aux 100 000 euros déjà proposés par la fondation Axa mi-octobre pour aider le château de Nontron.

Les travaux de rénovation ont débuté. L'objectif est notamment de refaire les toitures, toutes les façades et toutes les huisseries pour que le lieu soit sécurisé. Le chantier va durer plus d'un an pour un coût estimé à un peu plus d'un million d'euros. Il est financé principalement par la Communauté de communes, le département, la région, l'Etat et l'Union Européenne.