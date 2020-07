"Mission Toulouse" : une commission pour tenter de relancer l'économie toulousaine

Même si l'idée est venue du président de la métropole Jean-Luc Moudenc en accord avec la présidente de la région Carole Delga, la commission est avant tout indépendante. Composée de 13 personnalités venues de milieux très différents et de trois rapporteurs, la mission qui lui est confiée est à la fois simple et gigantesque. Il s'agit en effet de donner des pistes de relance pour l'économie toulousaine en incluant bien sûr tous les secteurs d'activité. Autant dire que la tâche s'annonce ardue.

Des personnalités comme Jean Tirole...

La première réunion a donc eu lieu ce mercredi et les autres devraient s'enchaîner durant tout l'été afin d'analyser les forces et les faiblesses de l'économie toulousaine avant de dresser un vrai premier bilan. Pour cela, il a fallu composer avec un casting très éclectique venant de professions très diverses. On retrouve ainsi des professionnels de la santé, un chef étoilé... Des économistes aussi, comme Jean Tirole, le prix nobel d'économie 2014 et président honoraire de la TSE, l'école d'économie de Toulouse. C'est lui qui parraine cette commission.

L'initiative est originale, elle s'avère même "très intéressante" pour le prix nobel d'économie. "La situation économique va être très compliquée il faut le dire, donc l'idée d'anticiper l'avenir me plaît. Le temps nous est compté, mais si on peut au moins donner des pistes et une méthodologie de relance, ce sera déjà un grand pas."

Le prix nobel d'économie Jean Tirole. © Radio France - Marius Delaunay

... Mais aussi Perrine Laffont!

Si les membres viennent de milieux aussi variés, c'est aussi parce que la commission veut toucher à tous les secteurs d'activité. On pense bien sûr en premier lieu à l'aéronautique, "mais il faut aussi regarder la santé, l'intelligence artificielle, l'urbanisme, la jeunesse, la formation... Et donc il faut des regards différents sur tous ces aspects" pour Marie Guillou, membre du Haut conseil pour le climat et présidente de cette commission. Une surprise parmi les membres, la sportive ariégeoise Perrine Laffont, 21 ans et déjà championne olympique de ski de bosses! Une aide bienvenue pour Marie Guillou, "une sportive qui peut parler pour les jeunes et qui peut donner ses envies pour l'avenir de la région".

Un rapport pour septembre

La commission l'assume, il n'y a qu'une partie de ses membres qui sont occitans et de la région toulousaine. D'autres proviennent de milieux technocrates plus éloignés, n'ont pas forcément une connaissance assez fine des enjeux de la région... Mais qu'importe après tout pour Marie Guillou, "ce qui compte, c'est leur niveau d'expertise dans leur domaine et ce qu'ils peuvent vraiment apporter au territoire".

Le temps est déjà compté pour "Mission Toulouse, territoire d'avenir". Un premier rapport d'analyse et de pistes pour relancer l'économie locale est attendu pour le mois de septembre.