MND en Savoie décroche deux gros contrats pour des stations de ski en Russie et aux Etats-Unis

Deux télésièges et une télécabine vont être fabriquer par MND pour la Russie et les Etats-Unis

MND est spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. La multinationale basée à Tours-en-Savoie et à Saint-Hélène-du-Lac vient de remporter deux marchés, un en Russie et un autre aux Etats-Unis. Interview de son PDG Xavier Gallot-Lavallée.

France Bleu Pays de Savoie : - Premier contrat de 17 millions d'euros pour équiper la station de Mamison en Russie. C'est important pour vous ?

Xavier Gallot-Lavallée, pdg de MND : - Très important déjà parce que ça va alimenter pendant deux ans nos bureaux d'étude et nos sites industriels en Savoie. Important aussi parce que NCR - Northern Caucasus Resort - nous fait confiance et c'est le plus gros opérateur en Russie de domaines skiables.

Il s'agit d'une télécabine et d'un télésiège. La Russie, c'est la suite des Jeux Olympiques de Sotchi. Ce nouveau marché russe se confirme.

La Russie est une grande station de ski. Certains ont pu être dubitatifs à l'annonce des JO de Sotchi. Or, c'est un succès. La station est plaine l'hiver et commence à l'être en été. De nombreuses stations de ski sont en construction ou en développement en Russie.

Autre contrat, aux Etats-Unis. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Un contrat de 9 millions de dollars.

Pour équiper la station de Waterville sur la côte est, que nous accompagnons depuis 2017. Il s'agit de leur principal équipement stratégique, névralgique. Un télésiège six places, débrayable. C'est d'ailleurs notre premier transport par câble débrayable en Amérique et on espère qu'il en annonce d'autres. Cet équipement sera une sorte de showroom de notre savoir-faire français. C'est un contrat clé en main qui sera entièrement conçu avec nos équipes de Savoie.

Ces contrats à l'étranger représentent-ils une planche de salut pour vous, en plaine crise mondiale ?

La diversification est la grande force du groupe. Le fait que nous ayons quatre pôles d'activité dans de nombreux pays nous aide à une forme de résilience et à entrevoir avec optimisme l'avenir. C'est évident. Mais la crise n'est pas encore passée. On le vit avec nos déplacements à l'étranger. Et avec les difficultés des domaines skiables qui sont nos partenaires. On espère un retour à la normale dès cet été, pour préparer l'hiver prochain. Qu'on puisse retrouver au plus vite une visibilité.