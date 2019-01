Mobalpa, la cuisine de Haute-Savoie fait recettes depuis plus d'un siècle

Depuis 110 ans, à Thônes en Haute-Savoie, Mobalpa fabrique des cuisines en bois qui traversent les époques. Aujourd'hui, le Groupe Fournier, du nom du menuisier fondateur des Aravis, emploie plus de 1800 personnes en France dont 1200 en Haute-Savoie.

Thônes, France

C'est l'une des plus anciennes et importantes entreprises de Haute-Savoie, la plus discrète aussi, MOBALPA.

Nichée au coeur du massif des Aravis, à Thônes, à une vingtaine de kilomètres d'Annecy, la menuiserie de la famille Fournier, est devenue en un siècle l'un des trois premiers fabricants de cuisine de l'hexagone, un Groupe international, spécialiste de la fabrication et de l'aménagement de cuisines, salles de bains et rangements. Il est composé de trois marques: Mobalpa, Perene et SoCoo'c.

Depuis 110 ans, Mobalpa évolue, grandit et s'adapte aux modes et aux technologies sans faire de bruit, fidèle à ses racines et à sa culture montagnarde. Le reportage à Thônes de Marie AMELINE

"Depuis 4 à 5 ans, le Made in France des cuisines Mobalpa constitue un argument déterminant dans l'acte d'achat des consommateurs " Vincent Jung, directeur de l'enseigne Mobalpa Copier

Aujourd'hui, c''est toujours un membre de la famille Fournier, Bernard Fournier, qui dirige le conseil d'administration du Groupe Fournier qui compte 1824 (au 31 décembre 2017) collaborateurs en France, dont 1200 travaillent en Haute-Savoie, répartis sur 5 sites, à Thônes (3), Alex, et Metz-Tessy.