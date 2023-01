Mobilaug, l'agence bourguignonne qui aide nos seniors à garder leur autonomie à la maison

Le maintien à domicile est l'un des enjeux majeurs alors que la population vieillit inexorablement en France comme dans la majeure partie de l'Europe. Pour répondre à une demande croissante, Mobilaug propose des solutions sécurisées et ergonomiques de mobilité augmentée afin de faciliter le maintien à domicile le plus longtemps possible. L'entreprise est spécialisée dans l’aménagement des logements des séniors et des personnes à mobilité réduite. Elle vient d'ouvrir une agence en Bourgogne à Demigny en Saône-et-Loire. Entretien avec son responsable, Rémi Colin.

ⓘ Publicité

loading

Rémi Colin, responsable de l'agence Mobilaug de Demigny en Saône-et-Loire © Radio France - Christophe Tourné

France Bleu Bourgogne : On est en pleine campagne de recensement de la population, vous étudiez les chiffres de l'Insee de près ?

Rémi Colin : Les chiffres de l'Insee sont pour nous très intéressants et importants. On peut voir, même si les derniers chiffres ne sont pas encore finalisés, qu'aujourd'hui une personne sur quatre a plus de 65 ans et dans quelques dizaines d'années ce sera une sur trois. Donc on voit que la population a quand même tendance à vieillir. Et la perte d'autonomie c'est un marché que l'on couvre car beaucoup de ces personnes vont bien souvent vouloir rester à domicile. Il y a donc des pièces de la maison à réaménager, à réadapter. Et cela commence parfois dès l'entrée à la maison. Il faut, par exemple, parfois réaménager un escalier pour accéder au logement, et puis il y a des pièces qui sont plus sensibles que d'autres, comme les pièces d'eau par exemple, la salle de bains. On peut vouloir transformer sa baignoire en douche, avoir des aménagements plus importants pour faciliter les déplacements dans la maison, entre la chambre et les toilettes la nuit, ou réaménager des espaces de cuisine pour faciliter et garantir une belle mobilité à l'intérieur de la maison.

Vous vous adressez également aux personnes handicapées ?

On s'adresse à toute la population. On va travailler conjointement avec des ergothérapeutes qui vont étudier les lieux en amont de notre intervention pour prévenir des pertes d'autonomie, de mobilité. Et puis nous, on va venir coordonner, organiser, comme un maître d'œuvre, tous ces travaux de réaménagement du domicile.

Au niveau des artisans, c'est vous qui les proposez ou c'est le client qui doit les chercher ?

Nous, on a cette casquette de maître d'œuvre, donc on arrive avec un réseau d'artisans partenaires avec lesquels on travaille. Maintenant, si une personne, dans le cadre de ses travaux, a envie de travailler avec son plombier, il n'y a aucun souci.

Est ce que ça coûte cher de faire réaménager sa maison ?

Le côté budgétaire va dépendre de ce qu'on va faire de la pièce et des aménagements qu'on veut y faire. Ça dépend aussi du choix des matériaux. Souvent, la première pièce qui va attirer les gens chez nous, c'est la salle de bain, car c'est un endroit qui est propice aux chutes. Donc on peut transformer une baignoire en douche, élargir la salle de bain et les portes pour y accéder, même chose pour le cuisine. Mais parmi les projets, j'ai eu dernièrement une personne qui souhaitait un réaménagement de son extérieur, des surfaces au sol, la construction d'une rampe pour accéder à la maison. Ça, ce sont des choses qu'on va pouvoir proposer. Mais on a une expertise dans toutes les pièces de la maison et à l'extérieur, que ce soit la motorisation d'un portail, élargir une porte, transformer des huisseries, etc..

Mobilaug, c'est une entreprise d'envergure nationale dont le siège social est à Lyon ?

En effet, Mobilaug constitue un réseau national. On est une vingtaine d'agences aujourd'hui en France. L'Agence de Chalon-sur-Saône intervient de Dijon à Tournus, du nord au sud et d'ouest en est, de Montceau les Mines, Le Creusot, Autun jusqu'à Dole et Louhans.

Un exemple de réaménagement de salle de bain par Maubilog pour les seniors - Maubilog

Des travaux qui peuvent bénéficier d'aides selon les foyers

Faire réaménager sa maison peut coûter cher en fonction des travaux à effectuer, mais cela peut aussi être pris en charge, en partie, par différents organismes. Cela fait aussi des services proposés par Rémi Colin lors de la rencontre des clients. "Tout dépend des ressources de chacun, la situation personnelle. On va avoir cette approche également quand on va aller rencontrer quelqu'un, de pouvoir lui offrir vraiment une vision globale de ce à quoi il peut prétendre pour l'accompagner et avoir un rôle d'intermédiaire pour faciliter un peu la gestion de ces dossiers. Et puis orienter les personnes dans les choses à faire et ne pas faire, qui solliciter pour accéder à des aides comme l'Anah, comme la MDPH. On peut aussi solliciter, les caisses de retraite, les assureurs, on va pouvoir aller chercher des financements pour accompagner les personnes dans ces travaux." précise le responsable de la nouvelle agence bourguignonne*.*