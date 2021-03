Mobilier de jardin et terrasses, la nouvelle tendance depuis le confinement

La gérante de l'enseigne "Rêves d'Extérieurs", des magasins de mobilier et de décorations en extérieur et en intérieur installés à Drumettaz et la zone d'Epagny, constate un vrai "changement de comportement" chez ses clients. Plus de demandes et des commandes qui arrivent plus tôt dans l'année.

Laurence Bazin, la gérante de "Rêves d'Extérieurs" à Drumettaz et dans la zone d'Epagny, le constate : la crise sanitaire a eu des effets sur la filière du mobilier outdoor, et la clientèle a changé de comportement. _"C'est vrai qu_'avec le confinement, les Français sont nombreux à avoir changer leurs habitudes. Il y a une tendance qui se remarque : celle d'apporter plus de soins à son espace extérieur". Et les commandes suivent : l'un de ses fabricants réalise une croissance de près de 80%. Et en plus, "ça démarre plus tôt. À part faire les courses, à manger... il n'y a plus de dépenses pour voyager, pour s'offrir des sorties".

Laurence Bazin, gérante de Rêves d'Extérieurs

Conséquence d'une demande en hausse, "avec cette affluence, _les usines de production vont peut-être souffrir de cette surcommande, donc il y aura peut-être un moment où les délais seront rallongés_. On va essayer d'y pallier, et de faire en sorte que nos clients n'en subissent pas trop les conséquences" poursuit Laurence Bazin.

La dirigeante est optimiste, et rassurée après une année 2020 compliquée. Les magasins sont restés fermés du mois de mars au mois de mai - avril et mai étant les mois les plus forts pour la filière. La fermeture des hôtels et restaurants a aussi conduit à bloquer le marché des professionnels, "ne serait-ce qu'en fin d'année : les restaurants sont restés fermés", donc le marché des décorations lumineuses est resté paralysé, "ça représente 20% de notre chiffre d'affaires" précise Laurence Bazin.