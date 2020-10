Mobilisation à l'hôpital : manifestations et chaîne humaine en Savoie et Haute-Savoie ce jeudi

Plusieurs rassemblements des personnels hospitaliers et du secteur médico-social sont organisés ce jeudi 15 octobre à l'occasion d'une journée nationale de mobilisation et de grève à l'appel de plusieurs syndicats. Ils réclament des embauches et des revalorisations salariales.