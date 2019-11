Corse : mobilisation agricole pour la défense des parcours pastoraux

Ajaccio, France

Des tracteurs pour ouvrir le cortège, une longue banderole avec un message de soutien à Jean André Flori condamné récemment à 5 mois de prison, mais aussi une mobilisation pour défendre les parcours pastoraux insulaires et leur spécificité. La profession s'est donc mobilisée ce samedi. Près de 600 personnes ont répondu favorablement à l'appel des deux chambres départementales d'agriculture. Et plus que la profession, des élus de toutes tendances et de simples consommateurs ont battu le pavé ajaccien. La manifestation s'est déroulée dans le plus grand calme. L'ordre de dispersion a été donné peu après 16h.

Les agriculteurs fortement mobilisés pour défendre leur activité en Corse © Radio France - Maxime Becmeur

Le conseil exécutif de Corse a également réagi ce samedi, par le biais d'un communiqué