Mobilisation au centre hospitalier de Toul : "Pas de miettes pour nos héros"

"Sauvons la permanence des soins" : la banderole est déployée en grand sur les grilles du centre hospitalier de Toul en cette journée nationale d'action pour la défense de l'hôpital. Un rassemblement a lieu à l'appel de la CFDT dans la cour d'honneur pour dénoncer le projet de l'Agence régionale de santé (ARS) d'amputer le budget de l'hôpital toulois de plus de 380.000€, ce qui mettrait fin à la permanence des soins assurée 7j/7 et 24h/24.

L'établissement a reçu l'information début avril, en pleine épidémie de Covid-19. "Une nouvelle encore vécue comme une provocation pour les personnels soignants", s'insurge Patricia Lecot, secrétaire générale CFDT Santé-Sociaux 54, invitée de France Bleu Lorraine.

Voilà comment on remercie les soignants qui se sont levés, qui se sont battus - Patricia Lecot, CFDT Santé Sociaux 54

Le syndicat appelle à signer une pétition. Met-il de l'espoir dans le Ségur de la Santé qui s'est ouvert le 25 mai, concertation pilotée par l'ancienne dirigeante de la CFDT Nicole Notat et qui doit aboutir à des mesures mi-juillet ? "On espère beaucoup mais je suis un peu comme Saint-Thomas", souligne Patricia Lecot.

"Pendant plusieurs mois, on a fait des grèves, des manifs, des pétitions, diverses actions. On a parlé de la fermeture des lits, des urgences saturées, des soignants épuisés. Et malgré tout cela, ce personnel est reparti au combat avec le Covid. Ils ont fait des heures sup, ils ont stoppé leurs congés pour aller travailler, ils sont pris des risques pour eux et pour leurs familles en oubliant la fatigue et le reste. Ces soldats blancs ont été applaudis chaque soir et que fait le gouvernement ? On nous parle de médailles, ce n'est pas possible !"

La CDFT fait signer une pétition contre la réduction du budget du centre hospitalier de Toul - Patricia Lecot

Rendez-vous le 25 juin à l'ARS

Et la responsable syndicale d'égrener les revendications : "On veut une revalorisation des grilles salariales, une prime égalitaire pour l'ensemble des professionnels, une reconnaissance de maladie professionnelle liée au covid, la récupération des heures sup', une reconnaissance pour toutes les catégories. On veut des effectifs en adéquation avec la charge de travail".

Une journée baptisée "Tous en blanc, pas de miettes pour nos héros" au cours de laquelle Patricia Lecot espère un soutien de ceux qui ont applaudi tous les soirs à 20h. "Mettre quelque chose de blanc, un chiffon blanc au rétroviseur, des chaussures blanches, un foulard blanc en soutien aux soignants."

La CFDT Santé Sociaux 54 a rendez-vous à l'Agence régionale de santé à Nancy le 25 juin.