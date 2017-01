Mobilisation à Auchan Amiens Dury contre les caisses automatiques

Avec la généralisation des caisses automatiques d'ici à 3 ans à Auchan, le syndicat de la CFDT craint des suppressions d'emplois. Une quinzaine, selon la CFDT, à Amiens Dury, entre 1 200 et 1 500 au plan national.

Une quinzaine d'emplois supprimée à Auchan Amiens Dury ? C'est la crainte du syndicat de la CFDT. Le groupe Auchan, qui emploie 500 personnes à Dury dont 100 hôtes et hôtesses de caisse, veut généraliser d'ici à 3 ans les caisses automatiques. 120 magasins en France sont concernés. La CFDT a fait signer une pétition aux clients du magasin Auchan ce vendredi matin.

Vers la généralisation des caisses automatiques à Auchan Amiens Dury ? Partager le son sur : Copier

Vers la suppression de 1 200 à 1 500 postes de caissier au plan national à Auchan © Radio France - Paul Barcelonne

"On aime notre métier de caissière"

Le projet de généralisation des caisses automatiques s'étale sur 3 ans. Il divise les clients du magasin Auchan à Amiens Dury. "C'est honteux, on perd la relation humaine" selon Michel, un habitué signataire de la pétition. "Moi j'utilise les caisses automatiques simplement pour une question de rapidité" rétorque Nadine. "On aime notre métier, on fidélise les clients, on est parfois le seul interlocuteur, on répond aux questions, on les guide" témoigne Gwenaëlle, membre de la CFDT et caissière à Auchan Amiens Dury depuis 8 ans. "On dénonce la robotisation partout, on espère conserver le lien avec le client" continue Stéphane Postel, le délégué syndical CFDT.

Témoignage de Gwenaelle, membre de la CFDT et caissière depuis 8 ans à Auchan Amiens Dury Partager le son sur : Copier

Au plan national, selon la CFDT, 1 200 à 1 500 emplois pourraient être supprimés à Auchan, avec la généralisation des caisses automatiques. Contactée par France Bleu Picardie, la direction de Auchan Amiens Dury n'a pas souhaité réagir.