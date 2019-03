Plusieurs milliers de manifestants ce mardi à l'appel de plusieurs syndicats au Havre et à Rouen

Plusieurs manifestations étaient organisées aujourd'hui en Seine-Maritime et dans l'Eure à l'appel de plusieurs syndicats. Les manifestants étaient plus de 2000 à Rouen et presque 3000 au Havre. Parmi les revendications, la hausse du pouvoir d'achat ou encore la fin de la casse du service public.

Dans les rangs de la manifestation du personnel hospitalier, des retraités, et de nombreux personnels d'éducation. Ils étaient dans la rue à l'appel de plusieurs syndicats comme la CGT, Force Ouvrière ou FSU. Ils demandent plus de pouvoir d'achat et de justice sociale et la fin de la casse du service public.

Plus de 2000 manifestants à Rouen, presque 3000 au Havre

Laurent est directeur d'école à Rouen "La loi Blanquer nous inquiète énormément, la base n'a pas été consulté"

Selon lui, les écoles élémentaires pourraient passer sous la houlette des directeurs de collège. "Les conditions se dégradent depuis une dizaine d'année", école inclusive. Ce qui le met en colère c'est également le petit nombre de députés présents le jour du vote de cette loi : "On dit non !".

Ce n'est pas une école de la confiance mais une école économique"

Désormais, selon Laurent, les mairies vont devoir payer pour les enfants qui devront entrer dès trois ans en école privée (contre six ans auparavant).

Natacha est conseillère principale d'éducation (CPE) à Bihorel. Elle est également inquiète. "Nos vies scolaires sont très limitées, notre système d'encadrement n'est pas bon. On assure pas la sécurité et l'aide au devoir à nos élèves".

"Blanquer, l'école est en colère" peut-on lire sur cette pancarte. Les enseignants s'opposent à la "Loi sur l'école de la confiance" © Radio France - Flavien Groyer

Les retraités étaient également présents. Michel Masdebrieu, secrétaire général de l'union syndicale de retraités CGT de Seine-Maritime était en tête du cortège des retraités :"On continuera de se mobiliser,les retraités n'ont pas d'autres choix. Les actifs doivent se manifester dans leurs entreprises".

L'augmentation des pensions de retraite, ça ne suffit pas estime le syndicaliste. Que pense-t-il des propos d'Agnès Buzyn, ministre de la Santé, sur le recul de l'âge de la retraite : "C'est scandaleux, elle méconnaît les questions des salariés et des futurs retraités."

Les manifestants descendent la Rue de la République à Rouen © Radio France - Flavien Groyer

Le personnel de Pôle Emploi était aussi mobilisé. Ils s'opposent à la suppression de 4000 postes de conseillers en France. 30 sont supprimés chaque année en Normandie selon eux.