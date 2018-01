.A l'appel des syndicats CGT, CFDT, FO, Unsa, CFTC, CFE-CGC et SUD, une grève des personnels des maisons de retraite médicalisées et des services à domicile est menée pour la journée de ce mardi 30 janvier 2018. Le mouvement a pour priorité d'obtenir une augmentation des effectifs, qui selon cette intersyndicale est un gage de l'amélioration de la prise en charge des résidents.

Parmi ses principales revendications, ce mouvement unitaire demande l'application d'un ratio d'un agent pour un résident, la moyenne étant actuellement de 0,6. Selon les syndicats, la France est très en retard dans l'aide aux personnes âgées par rapport à ses voisins européens. Tous réclament aussi l'abandon d'une réforme tarifaire initiée en 2017, qui prévoit d'aligner progressivement jusqu'en 2023 les dotations aux Ehpad publics et privés.

Six syndicats appellent à la grève dans tous les EHPAD le 30 janvier © Radio France - Frédérick Thiébot

On va nous faire passer pour des maltraitants"

Sandrine Bellet est aide soignante dans l'Ehpad de Coutances. Dans son établissement, il y a quatre salariés pour 45 personnes âgées voir moins en cas d'absences. "Mon quotidien, c'est d'essayer de faire au mieux avec le peu de bras qu'on a". Cette aide-soignante estime que ça devient difficile physiquement, mais aussi psychologiquement. Et elle a l'impression qu'on fait passer ces personnels pour des maltraitants parce qu'ils faut faire le travail trop vite sans avoir le temps de s'occuper réellement des personnes âgées.

Sandrine Bellet, aide soignante dans l'Ephad de Coutances décrit les difficultés de son travail quotidien Copier

Jeudi dernier, la ministre avait rappelé qu'une première enveloppe de 100 millions d'euros avait été votée en décembre dans la loi de financement de la Sécurité sociale. Agnès Buzyn a annoncé 50 millions d'euros supplémentaires qui vont être donnés aux Agences régionales de santé pour qu'elles puissent accompagner au cas par cas, en fonction des difficultés, les Ehpad qui souffrent aujourd'hui d'un manque de moyens. Pour Didier Pinson, porte-parole de l'intersyndicale dans la Manche, "le département compte aujourd'hui 77 Ehpad tous secteurs confondus (publics et privés), et ces 50 millions ne vont pas donner un bras de plus dans les Ehpad manchois".

Deux rassemblements sont prévus ce mardi dans la Manche à 14 heures devant le conseil départemental à Saint-Lô et devant la sous-préfecture de Cherbourg.