Châteauroux : mobilisation conséquente pour les travailleurs sociaux et médico-sociaux

"Nous sommes des invisibles". L'expression revient dans la bouche de plusieurs manifestants présents ce mardi, en fin de matinée, au pied de l'hôtel du département à Châteauroux. La place de la victoire et des alliés était le point de rassemblement des travailleurs du secteur social et médico-social, appelés à une journée de mobilisation nationale.

Besoin de reconnaissance

Assistante sociale dans la fonction publique, Amandine dit avoir besoin de "visibilité et de reconnaissance". Ce n'est pas qu'une question de rémunération, insiste la jeune femme : "il faut qu'on ait les moyens suffisants pour assurer un service de qualité, que les postes vacants soient pourvus et que les mesures demandées pour les personnes soient mises en œuvre en temps et en heure". Elle explique que lorsqu'elle sollicite une aide éducative en milieu ouvert, c'est-à-dire au domicile des familles, le délai d'attente avant application est de dix à douze mois. Pendant ce temps-là, conclut-elle, "les situations s'aggravent".

Malgré le froid, l'appel au rassemblement a été plutôt bien suivi © Radio France - Sarah Tuchscherer

Ce constat d'un manque de moyens humains généralisé, Marine Prudhomme, psychologue au CMPP (Centre médico psycho pédagogique) de Châteauroux, le fait aussi : "On travaille avec l'aide sociale à l'enfance, ils n'ont pas assez d'éducateurs pour prendre en charge les enfants dans leur quotidien. On travaille aussi avec les foyers, il y a un turn-over tel qu'il n'y a pas du tout de continuité dans le suivi des enfants. On met des pansements par-ci par-là, mais ça ne tient plus parce qu'on manque terriblement de moyens dans tous les services !"

L'attractivité des métiers en question

Pour remédier au problème, la plupart des manifestants soulèvent la question de l'attractivité des métiers. Educateur spécialisé, employé par le conseil départemental, également militant CGT, Frédéric indique toucher 2.200 euros par mois, après vingt ans d'ancienneté. A ses côtés, Amandine met aussi en cause sur ce point la collectivité indrienne : "il y a d'autres départements autour qui ont les mêmes configurations de population et qui paient mieux leurs salariés".

Des assistants familiaux se sont aussi mobilisés ce mardi, autour de revendications similaires. "On veut un vrai salaire, explique ainsi Nathalie, qui accueille chez elle des enfants placés depuis 2009. On est payé en dessous du smic alors qu'on les accueille à domicile, 24h/24, on leur fait voir ce qu'est une vie de famille. Mais les conditions se détériorent". Elle en veut pour preuve l'indemnité d'entretien versée pour chaque enfant, qui s'élève dans l'Indre à 13 euros par jour. 13 euros pour payer la nourriture, l'eau, l'électricité, les loisirs et les autres frais engendrés par cet accueil.