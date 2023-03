Mobilisation contre la réforme des retraites : comment fonctionnent les caisses de grève ?

A chaque mobilisation, quelques heures, une demi-journée ou une journée entière sont défalquées du salaire. En ces temps de vie chère, l'existence de caisses de grève est la bienvenue pour atténuer les effets financiers d'une contestation de la réforme des retraites qui dure.

"Oui effectivement, ça a un coût important", souligne Frédéric Nicolas, secrétaire général de Force Ouvrière en Meurthe-et-Moselle. "Mais on voit que ce coût est quand même supporté par les salariés car ils se mobilisent massivement dans les manifestations."

Force Ouvrière tout comme la CFDT disposent de caisses de grève centralisées et constituées d'une partie des cotisations. Tout adhérent de la CFDT de plus de six mois a droit à une indemnisation de la Caisse nationale d'action syndicale (CNAS). "Il suffit qu'il fournisse sa feuille de paye qui prouve qu'il était absent ce jour-là et après, ça part dans les tuyaux jusqu'à la confédération et le syndicat verse une quote-part à l'heure chômée. On est aux alentours des 7 euros de l'heure", explique Jérôme Demangel, secrétaire général de la CFDT en Meurthe-et-Moselle.

Un chèque de 300€ apporté par un salarié

Même dispositif à FO, les adhérents qui cotisent depuis au moins le 1er janvier 2023, peuvent compter - sur justificatifs - sur une indemnisation d'environ 30 euros par jour du Fonds de solidarité de grève. "On attend la fin du mouvement pour régler tous les faits de grève", explique Frédéric Nicolas, "il y a eu pas mal de demandes d'information, des centaines, pour savoir comment ça allait se passer concrètement."

FO 54 a aussi reçu des dons : "Dans les manifestations, il y a des adhérents, des salariés qui viennent nous donner de l'argent pour alimenter ces caisses de solidarité. On a reçu par exemple à l'Union départementale un salarié qui nous a apporté un chèque de 300€", indique encore Frédéric Nicolas.

Pas de quote-part sur les cotisations à la CGT pour constituer une caisse de grève mais des cagnottes en ligne ou des collectes. A Nancy, l'Union locale CGT (UL) et Solidaires gèrent conjointement depuis 2019 une caisse "AG Interpro" alimentée uniquement par des dons. Qui donne ? "C'est vraiment très large", note Yann Venier, secrétaire général de la CGT Nancy, "des retraités, des salariés, des universitaires. Les étudiants font aussi régulièrement des actions pour récolter de l'argent. Nous aussi, on fait des actions : le week-end dernier [samedi 18 mars NDLR], à l'UL CGT de Nancy, on a mis en place une brocante et un apéro-concert le soir pour collecter de l'argent."

Yann Venier, secrétaire générale de l'union locale CGT Nancy © Radio France - Isabelle Baudriller

Cette journée "Caisse de grève" a permis de réunir plus de 4 000 euros. Depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, les dons pour la caisse AG Interpro ont atteint 9 000 euros. "Nous on verse 40 euros par jour de grève avec un plafond de 3 jours dans un premier temps" précise Yann Venier. "La caisse de grève est ouverte aux syndiqués quel que soit le syndicat et aux non syndiqués." Pas de demande de justificatif mais une attestation sur l'honneur pour s'engager à ne pas "cumuler" les indemnités.