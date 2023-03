Mobilisation contre la réforme des retraites : des perturbations ce jeudi 23 mars en Béarn et en Bigorre

C'est la 9ème mais première journée de mobilisation depuis l'adoption de la réforme des retraites après utilisation du 49-3, samedi 18 mars, et après le rejet par les députés, à neuf voix près, des deux motions de censure contre le gouvernement, lundi 20 mars. L'intersyndicale appelle à le grève, ce jeudi 23 mars, avec une manifestation au départ de la place de Verdun de Pau à 10h30 et une autre au départ de la place de Verdun de Tarbes à 10h. Des perturbations sont à prévoir dans les écoles, crèches, bus, sur les rails ou dans les déchetteries du Béarn et de la Bigorre.

Écoles et crèches fermées

De nombreuses écoles paloises seront fermées ce jeudi matin : sur 20, six seulement seront ouvertes. Il s'agit de Bouillerce, Lavigne, Marca, Lapuyade, l'école des Lilas et Sarrailh.

Le midi, pique-nique obligatoire dans 10 écoles paloises. Dans certaines autres les repas seront livrés. Six établissements n'accueilleront pas du tout d'enfants entre midi et deux : Buisson, Curie, des Fleurs, l'école Marancy et l'école Phoebus. Ces mêmes six écoles n'assureront pas d'accueil périscolaire après la classe, le soir.

Pour les plus petits, quatre crèches paloises seulement seront ouvertes ce jeudi : L'Arche à Bizanos, l'Auseron à Mazères-Lezons, la crèche des Pesquits à Uzein ainsi que Rive Gauche à Pau. Dans les autres, l'accueil sera perturbé aussi.

Tout comme certains services de la mairie : vous ne trouverez pas toujours quelqu'un derrière le guichet, sauf si vous venez pour refaire vos papiers d'identité.

La déchetterie de Jurançon est également fermée ce jeudi ainsi que la plateforme de déchets verts et gravats d'Emmaüs, à Lescar.

Lignes de bus très perturbées

Aucun bus ne circulera, à Tarbes, jusqu'à 14h, exceptées les lignes lourdaises et navettes pour l'aéroport. Le trafic ne reprendra que de manière perturbée, à 14h, pour ce qui est des lignes T1, T2 et T3.

À Pau, toutes les lignes seront perturbées sauf la 10, la 15 et la 16. Les services Scolaris et Coxitis fonctionneront normalement. Pour vous renseigner en temps réel, il existe IDElive, sur le site ou l'appli Idélis.

Les cars régionaux Nouvelle-Aquitaine circuleront également normalement.

Sur les rails, la SNCF redoute dans un communiqué une circulation "très perturbée" ce jeudi 23 mars, avec 1 TER sur 3 et 1 TGV et Ouigo sur 2 en circulation.