Mobilisation contre la réforme des retraites en Alsace : l'écluse de Vogelgrun bloquée

Une cinquantaine de salariés d'EDF, ENEDIS et RTE occupent l'écluse de Vogelgrun dans le Haut-Rhin depuis le jeudi 23 janvier. La navigation sur le Rhin est bloquée entre la Suisse et Amsterdam.

Alsace, France

Dans le cadre de la semaine d'actions coup de poing contre la réforme des retraites, une cinquantaine de salariés d'EDF, ENEDIS et RTE occupent l'écluse de Vogelgrun dans le Haut-Rhin. Ils se sont installés sur place le jeudi 23 janvier en fin d'après-midi.

Le transport de marchandises bloqué

Conséquence de cette action à l'appel de la CGT, la navigation sur le Rhin et le transport de marchandises est interrompu entre Rotterdam et la Suisse. Le 14 janvier dernier, des agents EDF et des cheminots avaient bloqué pendant quelques heures l'écluse d'Ottmarsheim, toujours pour protester contre la réforme des retraites.

Ce vendredi, deux manifestations sont prévues en Alsace contre la réforme des retraites, qui doit être présentée en conseil des ministres : à Strasbourg, départ de la place de la Bourse à 14 heures, à Mulhouse, départ à 13h30 de la place de la Bourse.