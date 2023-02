Mobilisation contre la réforme des retraites en Lorraine : pari réussi selon les syndicats

"On nous avait dit qu'il était difficile de mobiliser un samedi, la preuve que non, on est 10 000 aujourd'hui" se réjouit Julien Hézard, le secrétaire départemental de la CGT en Meurthe et Moselle. Le syndicaliste se dit prêt à appeler à durcir le mouvement dans les semaines à venir "si les salariés le décident dans les entreprises" explique t-il.

Le gouvernement le paiera très cher dans les urnes

Dans le cortège, très coloré, certains sont venus en famille "pour créer un véritable rapport de force" explique Stéphane, un salarié de la métallurgie "je veux que mes enfants comprennent ce qui est en train de se passer, je ne veux pas qu'ils meurent au travail, comme c'est le cas en ce moment parmi mes collègues. Ils sont de plus en plus nombreux à ne pas aller jusqu'à 62 ans. Ils meurent avant". A ses côtés, Philippe, salarié du BTP acquiesce "ce gouvernement devrait prendre conscience de ce qui se passe dans la rue en ce moment. Il risque de le payer très cher dans les urnes" prévient-il.

6000 manifestants selon la préfecture, 10 000 selon les syndicats © Radio France - Mohand Chibani

Je regarde tous les jours mon compte pour savoir si je peux tenir jusqu'à la fin du mois

Pancarte accrochée sur son dos, Francine se dit très en colère "c'est la première fois que je manifeste car jusque là je ne voulais pas perdre de l'argent en faisant grève. Cette fois je suis dans la rue et j'aimerais un instant que les membres du gouvernement prenne notre place. Je regarde tous les jours mon compte pour savoir si je peux tenir jusqu'à la fin du mois. Bien souvent je n'y arrive pas. J'en ai marre !"

La manifestation s'est terminée vers midi sur la place Stanislas, noire de monde. Les syndicats ont fixé un nouveau rendez-vous : ce sera jeudi prochain 16 février à 16h00, place Charles 3 à Nancy.

La manifestation à Epinal a rassemblé plus de 5000 personnes (selon la police, 10 000 selon les syndicats). A Saint Dié, ils étaient un millier à défiler.