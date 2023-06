Mobilisation contre la réforme des retraites : entre 2 000 et 5 000 personnes à Nancy

2 000 manifestants selon la police, 5 000 d'après les syndicats contre la réforme des retraites à Nancy ce mardi 6 juin. C'était la 14e journée de mobilisation alors que l'Assemblée nationale doit examiner ce jeudi 8 juin une proposition de loi abrogeant le report de l'âge légal à 64 ans. Il n'y a pas eu d'incidents si ce n'est la dégradation d'un panneau publicitaire par un groupe d'éléments radicaux en marge du cortège. Une mobilisation en net retrait par rapport aux dernières manifestations à Nancy .

ⓘ Publicité

À lire aussi Réforme des retraites : les chiffres des manifestations en Lorraine depuis le début du mouvement

Moins de monde mais des participants toujours motivés et déterminés à obtenir le retraite de la réforme à l'image d'Alain, parti à la retraite à 60 ans : "quand on voit qu'il y a encore autant de monde, il y a encore de l'espoir. Ce sera peut-être aux prochaines élections mais on est là presque autant que la dernière fois, je suis satisfait". Julie n'a pas la même énergie mais elle tenait à faire le déplacement : "on n'y croit pas vraiment mais on le fait quand même [...] Beaucoup de gens vont perdre confiance dans le gouvernement parce qu'on a beau manifester, ça ne change rien".

Manifestation contre la réforme des retraites à Nancy le 6 juin 2023 © Radio France - Cedric Lieto

"On ramène rien à la maison"

Tout le monde a en tête cette proposition de loi examinée jeudi à l'Assemblée. Ce qui ressort, c'est une colère de n'avoir quasiment rien obtenu. Cela laisse un goût amer chez François Wey, secrétaire départemental de la FSU en Meurthe-et-Moselle : "on ramène rien à la maison ! On doit ramener quelque chose aux gens qui nous donnent un mandat. Notre victoire, c'est d'avoir porté haut les droits des travailleurs mais on ne leur rapporte pas une retraite qui redescend à 60 ans. C'est dur à avaler". Le syndicaliste promet une rentrée sociale tendue après l'été.

Les syndicats ressortent renforcés de cette mobilisation, estime de son côté Jérôme Demangel, secrétaire général de la CFDT en Meurthe-et-Moselle : "on a peut-être perdu une bataille mais on n'a pas perdu la guerre. Il y a d'autres sujets qui vont arriver comme le pouvoir d'achat, le travail des séniors. Il restera que les syndicats savent encore mobiliser, garder l'opinion publique".