Mobilisation contre la réforme des retraites : la plate forme CDiscount à Cestas privée d'électricité

Bordeaux, France

Jeudi dernier, c'est le centre commercial Auchan à Bordeaux Lac qui avait été la cible des électriciens et des gaziers de la CGT mobilisés contre la réforme des retraites. Ce mardi, ils ont cette fois visé la zone industrielle du Pot au Pin à Cestas, ou se trouvent notamment les entrepôts de CDiscount et la plate forme logistique de Carrefour. Les 2 sites, en pic d'activité en cette période de fêtes, se sont tous les 2 retrouvés à l'arrêt en raison de cette coupure. Et d'autres suivront menace la CGT si le gouvernement ne revient pas en arrière!

Un cortège à Bordeaux 2 fois moins important selon la préfecture

Les syndicats appellent ce mardi à une 2ème journée de manifestation dans la rue, afin de remettre la pression sur Edouard Philippe, le premier ministre qui doit donner ses arbitrages demain mercredi. Et tout l'enjeu de cette 2ème journée d'action pour les différentes centrales est de mobiliser au moins autant que la semaine dernière, pour continuer le bras de fer entamé avec le gouvernement.

La semaine dernière, 20 000 personnes selon la préfecture et 30 000 selon la CGT avaient défilé dans les rues de Bordeaux.

Ce mardi, le syndicat assure que la mobilisation est équivalente, mais ne donne pas encore pour autant de comptage définitif.

La préfecture de la Gironde parle de son côté de 9 000 manifestants.

Le cortège est parti à 11h30 de la place de la République à Bordeaux © Radio France - Stéphanie Brossard

Le cortège s'est élancé peu avant midi de la place de la République en direction du centre ville. Les CRS ont été déployés en nombre afin d'empêcher les manifestant d'investir la place Pey Berland. Le rassemblement s'est déroulé dans le calme.