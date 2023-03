Mobilisation contre la réforme des retraites le 28 mars : manifestations et perturbations en Isère

Et de 10 : l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites adoptée après l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution et une semaine après le rejet de deux motions de censure contre le gouvernement. Lors de la dernière journée de mobilisation, le jeudi 23 mars, les syndicats avaient revendiqué 56.000 manifestants dans les rues de Grenoble ; la police elle avaient en avait compté 20.000. Une nouvelle manifestation est prévue ce mardi 28 mars à Grenoble. Cinq autres rassemblements sont prévus ailleurs dans le département.

ⓘ Publicité

Six manifestations en Isère

Le cortège grenoblois partira de la gare à 14 heures et prendra la direction de la Place de Verdun, devant la Préfecture de l'Isère, via le cours Jean-Jaurès et le boulevard Foch. À Bourgoin-Jallieu, le rendez-vous est fixé à 10 heures sur la place Saint-Michel. Un rassemblement est également prévu à 13h30 à Saint-Quentin-Fallavier, au parking-relais. À Vienne, la manifestation partira à 14 heures de la gare routière, direction la sous-préfecture. Le cortège de Saint-Marcellin s'élancera à 15 heures du Champs-de-Mars. Enfin un rassemblement est prévu à 10 heures au Col du Fau, près de Monestier-de-Clermont.

Par ailleurs, deux appels à des "tractages filtrants" aux entrées Nord et Est de Grenoble ont été relayés sur internet : ils sont prévus à partir de 7h à Meylan au bout de l'A41, et à la Porte de France.

Perturbations dans les transports

La manifestation à Grenoble aura pour conséquence d'entrainer des perturbations ce mardi après-midi à partir de 13 heures sur les lignes qui passent par le centre-ville, notamment les lignes de tramway A, B, C et E. Des agents du réseau de transport M'TAG seront par ailleurs en grève. Selon la direction, toutes les lignes fonctionneront mais dans certaines cas avec des fréquences moindres que celles pratiquées en période normale. Par ailleurs les lignes de tram A, B, C, D et E circuleront uniquement durant la plage horaire 6h-21h. Il n'y aura donc pas de rames en circulation avant 6 heures et après 21 heures. La fréquence de passage ira de 4-5 minutes pour la ligne A, à 15 minutes pour la ligne D. La fréquence sera d'environ 1 bus toutes les 10 minutes sur les lignes Chrono. Ces bus Chrono circuleront, selon les lignes de 6 ou 7 heures du matin, à 19 heures le soir. Les lignes Proximo, Flexo et Sacado circuleront normalement.

À la SNCF, 4 TGV sur 5 en moyenne étaient en circulation ce lundi 27 mars, et 2 TER sur 3 au plan national. Par ailleurs, le trafic sera "fortement perturbé" mardi, à l'occasion de la dixième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Enfin concernant les stations-services, le site collaboratif "pénurie mon essence" recensait ce lundi midi 24 points de distribution en rupture partielle en Isère, et une seule station, à Voiron, en rupture totale.

Des perturbations sont également à prévoir dans les écoles et les services périscolaires. Il n'y aura notamment pas de cantine pour les écoliers à Grenoble.